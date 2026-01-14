Polska tenisistka w ćwierćfinale! Popis w Australii

Pojedynek już od początku przebiegał pod dyktando zawodniczki z Poznania. Linette w pierwszym secie przełamała swoją przeciwniczkę dwukrotnie, w tym samym czasie nie przegrywając ani jednego gema przy swoim serwisie.

Druga partia była już trudniejsza dla zawodniczki znad Wisły. Chociaż Poznanianka szybko wyszła na prowadzenie (3:0), to po chwili Chinka przełamała ją powrotnie. Ostatecznie set trwał 54 minut, jednak obronną ręką wyszła Linette, triumfując 7:5 i tym samym zapewniając sobie awans.

Jej przeciwniczką w ćwierćfinale australijskiej imprezy będzie Iva Jovic. Amerykanka obecnie plasuje się na 30. miejscu w rankingu WTA. Warto przypomnieć, że Jovic ma dopiero 18 lat.

Magda Linette - Xinyu Wang 6:1, 7:5

AA, Polsat Sport