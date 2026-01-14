Polska tenisistka w ćwierćfinale! Popis w Australii

Tenis

Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Hobart. Wyższość Polki po dwóch setach rywalizacji musiała uznać Xinyu Wang.

Magda Linette odbija piłkę rakietą tenisową.
fot. PAP
Magda Linette pokonała Chinkę Xinyu Wang i awansowała do ćwierćfinału

Pojedynek już od początku przebiegał pod dyktando zawodniczki z Poznania. Linette w pierwszym secie przełamała swoją przeciwniczkę dwukrotnie, w tym samym czasie nie przegrywając ani jednego gema przy swoim serwisie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Magdy Linette. Podniosła się po porażce 1:6

 

Druga partia była już trudniejsza dla zawodniczki znad Wisły. Chociaż Poznanianka szybko wyszła na prowadzenie (3:0), to po chwili Chinka przełamała ją powrotnie. Ostatecznie set trwał 54 minut, jednak obronną ręką wyszła Linette, triumfując 7:5 i tym samym zapewniając sobie awans.

 

Jej przeciwniczką w ćwierćfinale australijskiej imprezy będzie Iva Jovic. Amerykanka obecnie plasuje się na 30. miejscu w rankingu WTA. Warto przypomnieć, że Jovic ma dopiero 18 lat.

 

Magda Linette - Xinyu Wang 6:1, 7:5

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W HOBARTXINYU WANG
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek zachwyciła! Upadła, ale i tak zdobyła punkt
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 