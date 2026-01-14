Najpierw triumf w United Cup, a teraz to! Polka zagra o finał
Polka w półfinale turnieju! Katarzyna Piter i jej partnerka na korcie Janice Tjen zagrają o finał rywalizacji w Hobart. W półfinale ich wyższość musiały uznać Nadia Kiczenok i Makoto Ninomiya
Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen awansowały do półfinału debla w turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. W środę wygrały z Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą 6:3, 5:7, 10-7.
O finał Piter i Tjen powalczą z rozstawionymi z numerem trzecim Japonką Eri Hozumi i Fang-Hsien Wu z Tajwanu.
Przypomnijmy, że niedawno Piter odniosła ogromny sukces w Australii. Była bowiem częścią reprezentacji Polski, która sięgnęła po triumf w United Cup.
Katarzyna Piter/Janice Tjen - Nadia Kiczenok/Makoto Ninomiya 6:3, 5:7, 10-7.