Najpierw triumf w United Cup, a teraz to! Polka zagra o finał

Tenis

Polka w półfinale turnieju! Katarzyna Piter i jej partnerka na korcie Janice Tjen zagrają o finał rywalizacji w Hobart. W półfinale ich wyższość musiały uznać Nadia Kiczenok i Makoto Ninomiya

Katarzyna Piter i inni członkowie reprezentacji Polski trzymają puchar.
fot. AFP
Katarzyna Piter (druga od prawej)

Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen awansowały do półfinału debla w turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. W środę wygrały z Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą 6:3, 5:7, 10-7.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Magdy Linette. Podniosła się po porażce 1:6

 

O finał Piter i Tjen powalczą z rozstawionymi z numerem trzecim Japonką Eri Hozumi i Fang-Hsien Wu z Tajwanu.

 

Przypomnijmy, że niedawno Piter odniosła ogromny sukces w Australii. Była bowiem częścią reprezentacji Polski, która sięgnęła po triumf w United Cup.

 

Katarzyna Piter/Janice Tjen - Nadia Kiczenok/Makoto Ninomiya 6:3, 5:7, 10-7.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JANICE TJENKATARZYNA PITERMAKOTO NINOMIYANADIA KICZENOKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 