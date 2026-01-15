Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Jagiellonia i Lech?

Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w piątek poznają rywali w fazie barażowej o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Losowanie odbędzie się w siedzibie UEFA w Nyonie. Spotkania tego etapu zaplanowano na 19 i 26 lutego.

Mistrz Polski w fazie zasadniczej (ligowej) uplasował się na 11. pozycji, natomiast Jagiellonia zajęła 17. lokatę w stawce 36 zespołów. Zgodnie z regulaminem, ekipy z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o 1/8 finału, do której to fazy dostało się bezpośrednio osiem najlepszych klubów, w tym drugi w tabeli Raków Częstochowa.

Drużyny z miejsc z lokat 25-36 zostały wyeliminowane i w tym gronie była Legia Warszawa.

Wyniki losowania Ligi Konferencji. Z kim zagrają polskie drużyny?

Losowanie fazy barażowej Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek 16 stycznia o godzinie 13:00. Kiedy tylko się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego wynikach w powyższym tekście.