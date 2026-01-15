Trener FC Porto wyznał. Oto co powiedział o Pietuszewskim

FC Porto wyeliminowało w środę Benfikę z Pucharu Portugalii po golu Jana Bednarka. Tuż po zakończeniu spotkania głos zabrał trener Francesco Farioli. I wspomniał choćby o Oskarze Pietuszewskim.

Trener w czarnym golfie wskazuje palcem, obok portret młodego piłkarza.
fot. PAP, FC Porto
Farioli o Oskarze Pietuszewskim

Podczas konferencji prasowej Farioli dostał najpierw pytanie o Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. "To dwaj świetni piłkarze. Są bardzo zmotywowani. Bednarek potrzebował 15 minut, żeby podjąć decyzję o transferze do FC Porto" - ujawnił szkoleniowiec, dodając, że Kiwior również odrzucił kilka ofert, by podpisać umowę właśnie z liderem ligi portugalskiej.

 

Farioli uważa, że mają oni znacznie łatwiej, żeby się "dotrzeć" ze względu na wspólną grę w reprezentacji. I nagle wspomniał o nowym zawodniku drużyny.

 

"Będą oni musieli przyjąć rolę starszych braci Oskara Pietuszewskiego - młodego talentu, który potrzebuje systematycznej pracy. Poziom rywalizacji jest wysoki, pierwsze dni były pozytywne, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Dajemy mu wszystkie warunki, żeby był gotowy i mógł pomóc drużynie" - podsumował.

 

Oskar Pietuszewski przesiedział cały mecz z Benfiką na ławce. Szansę na debiut w nowych barwach będzie miał zatem w niedzielę 18 stycznia, kiedy FC Porto zagra na wyjeździe w lidze z Vitorią Guimaraes.

