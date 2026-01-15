Papszun się doigrał. Legia wydała komunikat

Hubert PawlikPiłka nożna

Marek Papszun po poniedziałkowym sparingu z Puskas Academy ma niemały problem. Legia Warszawa opublikowała w środę komunikat, w którym poinformowała, że dwóch piłkarzy doznało kontuzji.

Marek Papszun, trener Legii Warszawa, w okularach i marynarce, na tle klubowego logo.
fot. Cyfrasport
Marek Papszun w barwach Legii Warszawa

"Ruben Vinagre niegroźnie naciągnął mięsień przywodziciela. (...) Gabriel Kobylak doznał urazu mięśnia przywodziciela" - czytamy na stronie internetowej Legii. 

 

Podano, że Portugalczyka czeka kilkudniowa przerwa w treningach. Bramkarz będzie z kolei pauzował kilka tygodni, a rozpoczął już rehabilitację w Warszawie. "Obu zawodnikom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - podsumowano.

 

Uraz Kobylaka może być szansą dla Otto Hindricha, który został ogłoszony nowym piłkarzem warszawskiego zespołu i odbył z nim w środę pierwszy trening. Jeśli chodzi o lewe wahadło, to w odwodzie Marka Papszuna pozostają Arkadiusz Reca oraz Patryk Kun. 

 

Legia rozegra jeszcze trzy mecze podczas zgrupowania w Mijas. 16 stycznia zmierzy się z Sigmą Ołomuniec, trzy dni później zagra z Polissią Żytomierz, a na zakończeniu podejmie Spartę Praga (22 stycznia). 23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci do Polski.

