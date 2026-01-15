Co za forma reprezentanta Polski! Jego gol przesądził o losach meczu

Hiszpan Gabri Veiga w 15. min precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego w pole karne, a Bednarek głową umieścił piłkę w bramce.

W innym ćwierćfinale rozegranym w środę trzecioligowe Fafe sensacyjnie wygrało ze Sportingiem Braga 2:1. Natomiast w niedzielę drugoligowe Torreense pokonało Leirię 3:1. W ostatnim meczu 1/4 finału obrońcy tytułu, Sporting Lizbona, podejmą AVS Futebol.

FC Porto zdobyło Puchar Portugalii aż 20 razy w historii klubu.

Finał tegorocznych rozgrywek zaplanowano na 24 maja.

FC Porto - SL Benfica 1:0 (1:0)

Bramka: Jan Bednarek 15.

Porto: Diogo Costa - Martim Fernandes (76. Alberto Costa), Jan Bednarek (76. Alan Varela), Thiago Silva, Jakub Kiwior - Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga (62. Rodrigo Mora) - Pepe (88. Stephen Eustaquio), Samu Aghehowa, Borja Sainz (62. William Gomes).

Benfica: Anatoliy Trubin - Amar Dedic, Antonio Silva, Tomas Araujo, Samuel Dahl - Fredrik Aursnes, Richard Rios (44. Georgiy Sudakov) - Gianluca Prestianni (74. Andreas Schjelderup), Leandro Barreiro, Sidny Lopes Cabral (83. Franjo Ivanovic) - Vangelis Pavlidis.

Żółte kartki: Samu Aghehowa, Jan Bednarek, Pepe, Gabri Veiga - Richard Rios, Vangelis Pavlidis, Amar Dedic, Tomas Araujo, Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro.

Sędziował: Fabio Verissimo (Portugalia).