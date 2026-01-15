Co za forma reprezentanta Polski! Jego gol przesądził o losach meczu
Piłkarze FC Porto po golu Jana Bednarka pokonali Benfikę Lizbona 1:0 w ćwierćfinale Pucharu Portugalii. W drużynie "Smoków" zagrał też Jakub Kiwior. Pierwszy raz w kadrze znalazł się również 17-letni Oskar Pietuszewski, który niedawno został pozyskany z Jagiellonii Białystok.
Hiszpan Gabri Veiga w 15. min precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego w pole karne, a Bednarek głową umieścił piłkę w bramce.
W innym ćwierćfinale rozegranym w środę trzecioligowe Fafe sensacyjnie wygrało ze Sportingiem Braga 2:1. Natomiast w niedzielę drugoligowe Torreense pokonało Leirię 3:1. W ostatnim meczu 1/4 finału obrońcy tytułu, Sporting Lizbona, podejmą AVS Futebol.
FC Porto zdobyło Puchar Portugalii aż 20 razy w historii klubu.
Finał tegorocznych rozgrywek zaplanowano na 24 maja.
FC Porto - SL Benfica 1:0 (1:0)
Bramka: Jan Bednarek 15.
Porto: Diogo Costa - Martim Fernandes (76. Alberto Costa), Jan Bednarek (76. Alan Varela), Thiago Silva, Jakub Kiwior - Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga (62. Rodrigo Mora) - Pepe (88. Stephen Eustaquio), Samu Aghehowa, Borja Sainz (62. William Gomes).
Benfica: Anatoliy Trubin - Amar Dedic, Antonio Silva, Tomas Araujo, Samuel Dahl - Fredrik Aursnes, Richard Rios (44. Georgiy Sudakov) - Gianluca Prestianni (74. Andreas Schjelderup), Leandro Barreiro, Sidny Lopes Cabral (83. Franjo Ivanovic) - Vangelis Pavlidis.
Żółte kartki: Samu Aghehowa, Jan Bednarek, Pepe, Gabri Veiga - Richard Rios, Vangelis Pavlidis, Amar Dedic, Tomas Araujo, Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro.
Sędziował: Fabio Verissimo (Portugalia).