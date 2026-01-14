Koszmarny debiut nowego trenera! Real wyrzucony z pucharu przez drugoligowca

Arbeloa, dotychczasowy trener drużyny młodzieżowej "Królewskich", został zatrudniony w poniedziałek, zastępując zwolnionego Xabiego Alonso. Jego pierwszym rywalem był zespół znajdujący się blisko strefy spadkowej zaplecza hiszpańskiej La Ligi. Debiut okazał się trudny dla szkoleniowca, który w sobotę skończy 43 lata.

Cztery pierwsze bramki w Albacete padły po akcjach zapoczątkowanych rzutem rożnym. Dwa razy na prowadzenie wychodzili gospodarze: na gola Javiera Villara (42.) odpowiedział jeszcze przed przerwą Argentyńczyk Franco Mastantuono (45+3.), a po bramce Jefte Betancora (82.) ponownie do remisu doprowadził Gonzalo Garcia (90+1.).

Jednak to Albacete zadało ostatni cios - po kontrataku wynik ustalił tuż przed końcem drugiej połowy Jefte (90+4.).

W środę awans wywalczyły też drużyny Alaves, która pokonała Rayo Vallecano 2:0, oraz Betisu Sewilla, po zwycięstwie nad Elche 2:1.

W Pucharze Króla nadal jest m.in. broniąca trofeum Barcelona. Prowadząca w La Lidze drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w czwartek zmierzy się z Racingiem Santander, który z kolei zajmuje pierwsze miejsce w La Liga 2, czyli na drugim szczeblu ligowych rozgrywek.

W czwartek odbędzie się też spotkanie Burgos (La Liga 2) ze słabo spisującą się w ostatnich sezonach i walczącą o utrzymanie w elicie Valencią.

Trzy pierwsze mecze tej rundy odbyły się we wtorek. Athletic Bilbao pokonał na wyjeździe drugoligową Cultural Leonesa 4:3 po dogrywce, Atletico Madryt wygrało na stadionie rywala z innym zespołem z drugiego szczebla ligowego Deportivo La Coruna 1:0, natomiast w jedynym tego dnia meczu dwóch ekip z La Ligi Real Sociedad San Sebastian wyeliminował po rzutach karnych Osasunę Pampeluna (4-3). Po 90 i 120 minutach było 2:2.

Albacete - Real Madryt 3:2 (1:1)

Bramki: Javi Villar 42; Jefte Betancor 82, 90+4 - Franco Mastantuono 45+3; Gonzalo Garcia 90+1.

Albacete: Raul Lizoain - Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Carlos Neva, Dani Bernabeu (74. Jogo) - Capi (57. Riki Rodriguez), Alejandro Melendez, Antonio Pacheco (77. Pepe) - Daniel Escriche (57. Jefte Betancor), Jose Lazo (57. Agus Medina).

Real: Andriy Lunin - David Jimenez (77. Daniel Carvajal), Raul Asencio, Dean Huijsen (65. David Alaba), Fran Garcia (65. Eduardo Camavinga) - Federico Valverde, Jorge Cestero Sancho (86. Manuel Angel Moran Ibanez), Arda Guler - Franco Mastantuono (77. Cesar Palacios), Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

Żółte kartki: Jefte Betancor, Riki Rodriguez - Dean Huijsen, Raul Asencio.

Sędziował: Victor Garcia Verdura (Hiszpania).

PAP