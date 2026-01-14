5:0! Koncert Barcelony! Kolejny świetny mecz Ewy Pajor
Piłkarki Barcelony na własnym stadionie wygrały z Atletico Madryt 5:0 w hiszpańskiej Lidze F. Reprezentantka Polski Ewa Pajor rozegrała cały mecz i zanotowała asystę. "Duma Katalonii" odniosła 15. zwycięstwo w lidze, w tym siódme z rzędu.
Pierwszego gola w 4. minucie strzeliła Alexia Putellas. Na 2:0 podwyższyła Claudia Pina. W drugiej połowie bramkę zdobyła Holenderka Esmee Brugts. Kolejne trafienie zanotowała Pina. W doliczonym czasie Pajor z prawego skrzydła podała w pole karne do wprowadzonej z ławki rezerwowych Salmy Paralluelo, która ustaliła wynik spotkania.
Broniąca tytułu Barcelona wygrała 15 z 16 ligowych meczów i prowadzi w tabeli z dorobkiem 45 pkt. Drugi Real Madryt ma 35, trzeci Real Sociedad San Sebastian - 31, a czwarte Atletico Madryt - 27.
W niedzielę piłkarki Barcelony zagrają na wyjeździe z Alhama CF.