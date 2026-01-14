5:0! Koncert Barcelony! Kolejny świetny mecz Ewy Pajor

Pierwszego gola w 4. minucie strzeliła Alexia Putellas. Na 2:0 podwyższyła Claudia Pina. W drugiej połowie bramkę zdobyła Holenderka Esmee Brugts. Kolejne trafienie zanotowała Pina. W doliczonym czasie Pajor z prawego skrzydła podała w pole karne do wprowadzonej z ławki rezerwowych Salmy Paralluelo, która ustaliła wynik spotkania.

Broniąca tytułu Barcelona wygrała 15 z 16 ligowych meczów i prowadzi w tabeli z dorobkiem 45 pkt. Drugi Real Madryt ma 35, trzeci Real Sociedad San Sebastian - 31, a czwarte Atletico Madryt - 27.

W niedzielę piłkarki Barcelony zagrają na wyjeździe z Alhama CF.

PAP