Flick nie zawahał się, gdy padło pytanie o Szczęsnego. To mówi samo za siebie

Hubert PawlikPiłka nożna

Hansi Flick zabrał głos przed czwartkowym meczem Pucharu Króla z Racingiem Santander. Już wiemy, czy tym razem między słupkami stanie Wojciech Szczęsny.

Zdjęcie przedstawia trenera w stroju sportowym oraz zbliżenie na twarz innego mężczyzny w okręgu.
fot. PAP
Hansi Flick o Wojciechu Szczęsnym

- Skłaniam się ku temu, żeby zagrał Joan (Garcia - przyp. red.), ale zdecydujemy jutro - przyznał szkoleniowiec katalońskiego klubu. Dziennikarze próbowali go dopytać, choćby o Marca-Andre ter Stegena, natomiast trener był nieugięty i zapowiedział, że decyzja zapadnie w czwartek. 

 

FC Barcelona pokonała w niedzielę Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Następnego dnia Xabi Alonso pożegnał się ze stanowiskiem trenera. Co na to Flick?

 

- Taka jest piłka, to nie moja sprawa. Mam bardzo dobre relacje z Xabim, to fantastyczny trener. Życzę mu wszystkiego dobrego, myślę że dostanie do prowadzenia inny wielki projekt. To świetny szkoleniowiec, który ma przed sobą świetlaną przyszłość - podsumował. 

 

Niemiec ani słowem nie wspomniał za to o Robercie Lewandowskim, który strzelił w niedzielę ważnego gola i udowodnił, że wciąż jest kluczowym graczem w zespole. 

 

FC Barcelona zmierzy się z Racingiem w czwartek 15 stycznia. Początek o 21. 

