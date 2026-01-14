Flick nie zawahał się, gdy padło pytanie o Szczęsnego. To mówi samo za siebie

- Skłaniam się ku temu, żeby zagrał Joan (Garcia - przyp. red.), ale zdecydujemy jutro - przyznał szkoleniowiec katalońskiego klubu. Dziennikarze próbowali go dopytać, choćby o Marca-Andre ter Stegena, natomiast trener był nieugięty i zapowiedział, że decyzja zapadnie w czwartek.

FC Barcelona pokonała w niedzielę Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Następnego dnia Xabi Alonso pożegnał się ze stanowiskiem trenera. Co na to Flick?

- Taka jest piłka, to nie moja sprawa. Mam bardzo dobre relacje z Xabim, to fantastyczny trener. Życzę mu wszystkiego dobrego, myślę że dostanie do prowadzenia inny wielki projekt. To świetny szkoleniowiec, który ma przed sobą świetlaną przyszłość - podsumował.

Niemiec ani słowem nie wspomniał za to o Robercie Lewandowskim, który strzelił w niedzielę ważnego gola i udowodnił, że wciąż jest kluczowym graczem w zespole.

FC Barcelona zmierzy się z Racingiem w czwartek 15 stycznia. Początek o 21.