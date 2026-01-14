Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego? "Każdy go weźmie"

Robert Lewandowski

Nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego. Na temat tego, co może zrobić kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wypowiedział się Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.

Robert Lewandowski siedzi przy stole z zamyślonym wyrazem twarzy, opierając dłoń na brodzie.
fot. PAP
Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż jest tematem dyskusji

Kibice i dziennikarze na całym świecie zastanawiają się, jaką decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie Robert Lewandowski. Warto przypomnieć, że obecny kontrakt polskiego napastnika z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca. Według medialnych doniesień "Lewy" może zdecydować się na transfer. O kapitana Biało-Czerwonych mają starać się między innymi włodarze AC Milan, Chicago Fire czy klubów arabskich. 

 

W przestrzeni medialnej pojawiają się też informacje, jakoby Lewandowski miał zostać na dłużej w ekipie "Dumy Katalonii". Taka opcja bliższa jest Tomaszowi Hajto, który na temat przyszłości byłego napastnika Bayernu Monachium wypowiedział się w środowym odcinku programu Polsat Futbol Cast. 

 

- Jak słucham wypowiedzi Lewandowskiego, że tam ma swój dom i w Barcelonie czuje się rewelacyjnie, to przypuszczam, że jak będzie chciał, to przedłuży kontrakt i będzie grał za mniejsze pieniądze, jeżeli to będzie jego kaprys. On w piłce wygrał wszystko. Jak będzie chciał, to pójdzie sobie do innego hiszpańskiego zespołu, każdy go weźmie - stwierdził Hajto. 

 

Były reprezentant Polski ocenił też, które zespoły mogą być zainteresowane pozyskaniem "Lewego".

 

- Na pewno będzie miał propozycje z krajów arabskich i MLS. Jeżeli on faktycznie dobrze się czuje w Hiszpanii, to jego prywatne decyzje są jego prywatnymi decyzjami - skwitował ekspert.

 

AA, Polsat Sport
