Legia go nie chciała, teraz wraca. Głośny transfer w ekstraklasie

Od dłuższego czasu mówiło się, że Luquinhas może dołączyć do Radomiaka. I tak się stało. Brazylijczyk, który spędził ostatnie miesiące w portugalskiej Santa Clarze, podpisał z nowym klubem półtoraroczny kontrakt.

ZOBACZ TAKŻE: Oto nowy trener Manchesteru United

"Luqui, cieszymy się, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że w zielonych barwach jeszcze bardziej poprawisz swój dorobek w Ekstraklasie oraz wszelkich innych rozgrywkach!" - czytamy na oficjalnej stronie Radomiaka.

29-latek wraca zatem do Polski po paru miesiącach przerwy. Poprzedni sezon spędził on w Legii Warszawa, która po zakończeniu wypożyczenia nie zdecydowała się jednak wykupić go z brazylijskiej Fortalezy, choć zwolennikiem tego ruchu był Goncalo Feio.

Radomiak ma przed sobą jeszcze cztery sparingi z m.in. FAR Rabat. Już 30 stycznia rozegra kolejny mecz w Ekstraklasie przeciwko Arce Gdynia. Po 18. kolejkach ligowych zespół z Radomia zajmuje siódme miejsce w tabeli, mając w dorobku 26 punktów.