Władze FC Porto potwierdziły. Chodzi o Oskara Pietuszewskiego

Jak sprecyzowano, procedury zostały sfinalizowane po otrzymaniu w poniedziałek zgody na trenowanie i grę Pietuszewskiego w meczach FC Porto od Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Była ona wymagana w związku z tym, że polski skrzydłowy nie jest jeszcze osobą pełnoletnią.

Pietuszewski, który w środę został ogłoszony zawodnikiem FC Porto, udał się z zespołem trenera Francesco Fariolego na trwające do soboty zgrupowanie do Algarve, na południu Portugalii, ale nie mógł brać udziału w treningach z zespołem.

Część portugalskich komentatorów spekuluje, że młody wychowanek Jagiellonii Białystok może zostać dołączony do zespołu Fariolego na środowy ćwierćfinał Pucharu Portugalii, w którym „Smoki” zmierzą się z Benficą Lizbona.

Przypominają, że w związku z tym, iż Pietuszewski nie jest jeszcze pełnoletni, władze FC Porto nie mogły zawrzeć z nim umowy na okres czterech lat.

Zgodnie z kontraktem Polak będzie reprezentował „Smoki” do 2029 roku. W przypadku ewentualnego transferu młodego gracza klauzulę odstępnego określono na 60 mln euro.

BS, PAP