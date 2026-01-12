Jest decyzja ws. przyszłości Grosickiego. Wszystko jasne

Jego dotychczasowa umowa z Pogonią obowiązywać miała do końca obecnego sezonu. W grudniu między obiema stronami "zaiskrzyło". Prezes Pogoni Alex Haditaghi podał do publicznej wiadomości zarobki piłkarza i jego oczekiwania w związku z przedłużeniem kontraktu. Przyznał wprost, że nie zgadza się z nimi.

W mediach pojawiła się informacja, jakoby 37-letnim reprezentantem Polski zainteresowany był Widzew Łódź, gdzie dyrektorem sportowym jest Dariusz Adamczuk.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Grosicki zamieścił w mediach społecznościowych informację, że sytuacje jest dla niego trudna i po świętach opublikuje oficjalne oświadczenie. Ostatecznie do publikacji nie doszło, a na publiczne życzenia noworoczne kierowane do kibiców Pogoni wysłane w social mediach przez Grosika, Haditaghi odpowiedział: „Wszystkiego dobrego kapitanie”.

To sugerowało zbliżenie stanowisk. Do ostatecznego podpisania nowego kontraktu doszło na dzień przed wyjazdem Pogoni na zgrupowanie do Turcji.

- Ta decyzja nie była najłatwiejsza, ale była szczera. Zostaję w Szczecinie, bo wierzę w Pogoń i wiem, że jesteśmy w stanie dokonać razem rzeczy wielkich. Czuję odpowiedzialność za ten klub i właśnie w nim chcę zakończyć swoją drogę, zostawiając po sobie coś więcej niż wspomnienie. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Dla mnie sprawą kluczową było to, by poczuć, że klub we mnie wierzy i to, by cele stawiane przed tą grupą wspaniałych ludzi były zbieżne z moimi ambicjami. Ostatni czas – choć pełen niespodziewanych zwrotów akcji – pozwolił uzyskać wiele odpowiedzi i sprawił, że moje relacje z klubem wyniesione zostały na wyższy poziom. Teraz wszystko jest jasne – w takiej rzeczywistości chcę funkcjonować i w tym klubie chcę zakończyć swoją karierę – napisał na Facebooku Grosicki.

W nowym kontrakcie znalazł się również zapis gwarantujący reprezentantowi Polski zatrudnienie w strukturach klubu po zakończeniu piłkarskiej kariery.

- Ostatnie trzy dni negocjacji z Kamilem i jego zespołem prawnym były intensywne, wymagające, otwarte i szczere - przyznał prezes Pogoni Alex Haditaghi.

- W trakcie tych rozmów osobiście widziałem ofertę z innego klubu, z wyraźnie wyższym wynagrodzeniem i pakietem finansowym. Byliśmy bardzo jasno i transparentnie nastawieni. Powiedzieliśmy Kamilowi wprost, że nie będziemy konkurować finansowo z klubami gotowymi płacić więcej. Nasza oferta była uczciwa, odpowiedzialna i właściwa dla klubu, szatni oraz przyszłości Pogoni Szczecin - dodał.

Grosicki prawdopodobnie zakończy karierę jako kapitan w Pogoni, której jest wychowankiem.

- A gdy zakończy grę, drzwi do naszej siedziby będą dla niego otwarte, aby dołączył do zarządu i zespołu zarządzającego tą organizacją. To właśnie tutaj budujemy nie krótkoterminowe kontrakty, lecz długoterminowych ludzi. Liderów, którzy każdego dnia reprezentują herb, miasto i nasze wartości. Ta decyzja zasługuje na szacunek. Ta decyzja zasługuje na dumę. Tak wygląda prawdziwe przywództwo. Dziękujemy, Kapitanie - zakomunikował Haditaghi.

Grosicki urodził się 8 czerwca 1988 roku w Szczecinie. Jest wychowankiem Pogoni. W latach 2006-2007 rozegrał dla Dumy Pomorza 23 oficjalne mecze i strzelił w nich dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Następnie przeniósł się do Legii Warszawa, a potem do Jagiellonii Białystok.

Doskonałe występy w rodzimej lidze sprawiły, że otrzymał szansę przeniesienia się za granicę. Od 2011 do 2021 roku reprezentował kolejno barwy tureckiego Sivassporu, francuskiego Stade Rennais, a także angielskiego Hull City i West Bromwich Albion.

Do Dumy Pomorza powrócił po 14 latach w sierpniu 2021 roku. Od tamtej pory rozegrał w portowych barwach 169 spotkań, w których strzelił 55 goli i dołożył do tego 53 asysty. Grosicki to również zasłużony reprezentant Polski – w pierwszej kadrze rozegrał do tej pory 100 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował 24 asysty.

HP, PAP