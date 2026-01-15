Niestety. Nieudane występy Polaków na mistrzostwach Europy

Lider otrzymał 91,28 pkt. Na kolejnych pozycjach plasują się Estończycy Aleksandr Selevko - 88,71 oraz jego młodszy brat Mihhail - 88,28. Broniący tytułu Szwajcar Lukas Britschgi jest szósty - 82,12.

ZOBACZ TAKŻE: Jest oficjalna decyzja w sprawie skandalu na mistrzostwach świata w Trondheim. Trenerzy zawieszeni

Samojłow, dziesiąty przed rokiem w Tallinnie, uzyskał notę 64,55 pkt.

W programie dowolnym, do którego zakwalifikowało się 24 zawodników z 29 startujących, nie wystąpi drugi z polskich łyżwiarzy Jakub Lofek. Zajął 25. pozycję - 59,76.

PAP