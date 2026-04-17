"Kryształowe Płozy" rozdane! Semirunnij z najważniejszą nagrodą

W piątek 17 kwietnia odbyła się uroczysta Gala Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego "Kryształowa Płoza". Wydarzenie to było oficjalnym podsumowaniem sezonu 2025/26, podczas którego wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz osoby na co dzień wspierające rozwój tej dyscypliny w naszym kraju.

Ostatnie 12 miesięcy dostarczyło polskim kibicom mnóstwo radości i z pewnością można zaliczyć je do niezwykle udanych. Nasi reprezentanci regularnie bili rekordy kraju oraz stawali na podiach zawodów Pucharu Świata, a także najważniejszych imprez europejskich i światowych.

Punktem kulminacyjnym minionego sezonu były jednak zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, których wspomnienie zajęło szczególne miejsce podczas gali. Polacy przywieźli stamtąd jeden krążek w łyżwiarstwie szybkim. Władimir Semirunnij wywalczył srebro w biegu na 10 000 metrów, zdobywając tym samym pierwszy od 2014 roku olimpijski medal dla Polski w tej dyscyplinie.

Laureaci gali "Kryształowa Płoza" 2025/2026:

Najlepszy zawodnik: Władimir Semirunnij (wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów)

Najlepsza drużyna: sztafeta mieszana w short tracku (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier, Michał Niewiński, Diane Sellier, Felix Pigeon)

Odkrycie roku: Kornelia Woźniak

Najlepszy trener sezonu: Roland Cieślak (trener reprezentacji Polski na długich dystansach)

Najlepszy klub w Polsce: Juvenia Białystok (short track) i KS Pilica Tomaszów Mazowiecki (tor długi)

