Władimir Semirunnij wyróżniony! Co wicemistrz olimpijski zrobi z nagrodą?

W piątek 17 czerwca odbyła się gala "Kryształowa Płoza", na której podsumowano sezon 2025/2026 w łyżwiarstwie szybkim i wyróżniono najlepszych zawodników, trenerów oraz osoby na co dzień wspierające rozwój tej dyscypliny w naszym kraju.

Nagroda dla najlepszego zawodnika roku powędrowała do Władimira Semirunnija. Nic w tym dziwnego - Semirunnij w tym sezonie sięgnął po medale na mistrzostwach świata na dystansach i w wieloboju, na mistrzostwach Europy a także został wicemistrzem olimpijskim na 10 000 metrów.

- Na wszystkich najważniejszych imprezach zdobyłem medal, ale tylko na jednej złoty. To był super sezon - powiedział sam zainteresowany w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg.

Semirunnij przyznał, że podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich liczył na złoty medal.

- Fajnie jest zdobyć medal na igrzyskach, ale nie jest złoty, więc trzeba pracować dalej. Wiem, że dużo o tym mówię, ale to naprawdę siedzi mi w głowie i bardzo mocno napędza mnie do dalszych treningów - przyznał. - Zawszę jadę po złoto. Nie jest ważne, czy to igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa Europy, zawsze chcę zdobyć złoty medal.

Reprezentant naszego kraju podczas piątkowej gali otrzymał kolejną nagrodę pieniężną, tym razem było to 50 000 złotych. Czy Semirunnij zdecyduje się na zakup mieszkania, o czym wspominał już we wcześniejszych wywiadach?

- Nie wiem, czy chcę teraz kupować mieszkanie. Może trochę za szybko to powiedziałem. Chcę mieszkać w Polsce, ale teraz chcę być bardzo skupiony na treningu. To wszystko będzie leżało na lokacie, żeby było bezpieczne. Czy liczę wszystkie nagrody? Widzę, jak przychodzą na konto. To bardzo fajne uczucie - podsumował.

AA, Polsat Sport