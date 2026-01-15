Polka w finale turnieju WTA! Zagra o kolejny tytuł
Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen awansowały do finału debla w turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. W czwartek wygrały z rozstawionymi z numerem trzecim Japonką Eri Hozumi i Fang-Hsien Wu z Tajwanu 7:5, 6:3.
Kolejnymi rywalkami Polki i Indonezyjki będą zwyciężczynie meczu Belgijki Magali Kempen i Czeszki Anny Siskovej z Czeszkami Jesiką Maleckovą i Miriam Skoch.
Będzie to 16. finał deblowy w cyklu WTA z udziałem Piter. Na swoim koncie ma pięć tytułów, w tym jeden w parze z Tjen - z zeszłego sezonu z Kantonu.Przejdź na Polsatsport.pl
