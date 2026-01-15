Tyle Polka zarobiła za sam awans do Australian Open. Kwota robi wrażenie!

Linda Klimovicova (134. WTA) w trzeciej rundzie eliminacji do Australian Open pokonała Belgijkę Greet Minnen (123. WTA) 2:0 (6:4, 6:4). Reprezentantka Polski dzięki temu po raz pierwszy w życiu awansowała do turnieju głównego Wielkiego Szlema. Po drodze 21-latka musiała przejść trzyrundowe eliminacje. Oprócz Minnem, na rozkładzie polskiej tenisistki znalazły się reprezentantki gospodarzy Stefanie Webb (646. WTA) oraz Lizette Cabrera (275. WTA).

Sukces sportowy związał się z sukcesem majątkowym Klimovicovej. Reprezentantka Polski za przejście trzech rund eliminacji zarobiła 181 tysięcy dolarów australijskich, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje 438 tysięcy. Dodatkowo, za sam awans 21-latka uzyskała 150 tysięcy dolarów (364 tysięcy złotych).

Oznacza to, że w tej chwili z australijskich kortów Klimovicova podniosła łącznie 331 tys. dolarów (801 tys. złotych). Kwota ta może wzrosnąć, wszystko zależy od wyników polskiej tenisistki w drabince głównej Wielkiego Szlema. Wraz z ewentualnymi zwycięstwami wzrosną kolejne premie za awanse do kolejnych rund. Warto odnotować, że pieniądze, które pochodząca z Czech tenisistka zarobiła do tej pory nie będą wypłacone w pełni. Od całej kwoty należy odliczyć, obowiązujący w Australii podatek, który wynosi 45 procent wartości.

Linda Klimovicova w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Brytyjką Francescą Jones (69. WTA). Jeśli awansuje, jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni spotkania Elina Switolina - Cristina Bucsa.

JZ, Polsat Sport