Wielki pech reprezentanta Polski! Konieczna była operacja

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Kacper Kozłowski, występujący na co dzień w tureckim Gaziantep FK, doznał poważnej kontuzji podczas zimowych sparingów. 22-letni pomocnik, który ostatnio regularnie gościł na listach powołań selekcjonera Jana Urbana, musiał przejść operację.

Drużyna piłkarska w strojach biało-czerwonych stoi na murawie stadionu.
fot: PAP
Kacper Kozłowski (w środku), Jan Ziółkowski (po prawej) oraz Jakub Piotrowski (po lewej)

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło 9 stycznia podczas meczu kontrolnego, w którym Gaziantep mierzył się z rumuńskim FC Arges. Starcie fizyczne w trakcie spotkania zakończyło się dla Kozłowskiego złamaniem kości śródręcza lewej dłoni.

 

Klub szybko zareagował na sytuację i w czwartek oficjalnie poinformował, że Polak jest już po zabiegu. Choć operacja zakończyła się sukcesem, sztab medyczny nie podał jeszcze przewidywanej daty powrotu piłkarza do gry.

 

W bieżącym sezonie 22-latek wybiegł na boisko w barwach klubowych 18 razy, zanotował trzy trafienia, a także jedną asystę.

 

Kozłowski cieszy się zaufaniem selekcjonera Jana Urbana. Były trener m.in. Górnika Zabrze powołał go na dwa ostatnie zgrupowania. Do tej pory pomocnik rozegrał siedem spotkań w biało-czerwonych barwach, a do tego zaliczył w nich trzy asysty. Jego ostatnim występem był sparing z Nową Zelandią, rozegrany 9 października ubiegłego roku.

