Wielki pech reprezentanta Polski! Konieczna była operacja

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło 9 stycznia podczas meczu kontrolnego, w którym Gaziantep mierzył się z rumuńskim FC Arges. Starcie fizyczne w trakcie spotkania zakończyło się dla Kozłowskiego złamaniem kości śródręcza lewej dłoni.

Klub szybko zareagował na sytuację i w czwartek oficjalnie poinformował, że Polak jest już po zabiegu. Choć operacja zakończyła się sukcesem, sztab medyczny nie podał jeszcze przewidywanej daty powrotu piłkarza do gry.

W bieżącym sezonie 22-latek wybiegł na boisko w barwach klubowych 18 razy, zanotował trzy trafienia, a także jedną asystę.

Kozłowski cieszy się zaufaniem selekcjonera Jana Urbana. Były trener m.in. Górnika Zabrze powołał go na dwa ostatnie zgrupowania. Do tej pory pomocnik rozegrał siedem spotkań w biało-czerwonych barwach, a do tego zaliczył w nich trzy asysty. Jego ostatnim występem był sparing z Nową Zelandią, rozegrany 9 października ubiegłego roku.