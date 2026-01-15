Gigant zainteresowany Zalewskim! Polak trafi pod skrzydła znanego trenera?

Polak jest piłkarzem Atalanty od sierpnia 2025 roku, czyli początku tego sezonu. Jego kontrakt z klubem z Bergamo jest ważny aż do końca czerwca 2029 roku, ale niewykluczone, że utalentowany skrzydłowy nie wypełni go do końca. Chętni na jego wykupienie są bowiem działacze Napoli - informuje "La Repubblica", która pisze o rozpoczętych negocjacjach między klubami.

Zalewski jest wyceniany według serwisu Transfermarkt na kwotę 15 milionów euro, ale należy spodziewać się wyższych żądań Atalanty, chociażby ze względu na jego długi kontrakt. Nie są to jednak pieniądze, które mogłyby zniechęcić mistrzów Włoch.

Zalewski nie może liczyć na regularną grę w Atalancie. Dotychczas rozegrał 19 meczów, w których strzelił gola i zapisał trzy asysty. Wcześniej był zawodnikiem Interu Mediolan, dla którego wystąpił w 17 spotkaniach. Na szerokie wody wypłynął w AS Roma, broniąc jej barw 123-krotnie. Polak w reprezentacji rozegrał 33 mecze i zdobył trzy bramki.

Atalanta po 20 kolejkach Serie A zajmuje siódme miejsce w tabeli ze stratą już 15 punktów do liderującego Interu. Z kolei Napoli jest trzecie z sześcioma "oczkami" mniej.

