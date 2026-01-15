Reprezentant Polski może wrócić do Ekstraklasy. Nie do wiary!

Paweł Dawidowicz pozostaje bez klubu, od kiedy z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Hellasem Werona. Jak poinformował portal Goal.pl, piłkarz może niespodziewanie wrócić do ekstraklasy.

Paweł Dawidowicz w stroju reprezentacji Polski na stadionie.
fot. Cyfrasport
Paweł Dawidowicz może wrócić do Ekstraklasy

Paweł Dawidowicz pod koniec kontraktu z Hellasem rzekomo miał sporo ofert m.in. z Włoch czy Bliskiego Wschodu. Ostatecznie zdecydował się przenieść do saudyjskiego Al-Hazm, natomiast po zaledwie tygodniu rozwiązał umowę. Sam twierdził, że chodziło o kwestie rodzinne. 

 

Od tamtej pory 30-latek pozostaje bez klubu. Portal Goal.pl poinformował teraz, że może on wrócić do Ekstraklasy. Rzekomo zainteresowanie obrońcą wykazała Pogoń Szczecin, która szuka wzmocnień na środek defensywy. Dla Dawidowicza byłby to powrót do ekstraklasy po 12 latach, kiedy wyjechał za granicę z Lechii Gdańsk.

 

Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie on rywalizował o miejsce w składzie z Dimitriosem Keramitsisem, Leo Borgesem oraz Danijelem Loncarem. Nie można wykluczyć, że gdyby dobrze prezentował się w nowych barwach, to być może wróciłby do kadry. Ostatni raz zagrał dla niej w październiku 2024 roku przeciwko Chorwacji.

 

Po 18. kolejkach ligowych Pogoń zajmuje 10. miejsce w tabeli, mając w dorobku 21 pkt i punkt przewagi nad strefą spadkową. Pierwszy mecz w nowym roku rozegra 1 lutego, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. 

