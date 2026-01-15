Mioduski nie wytrzymał. Potężne zmiany w Legii

Hubert PawlikPiłka nożna

Kolejne duże zmiany w Legii Warszawa. Jak poinformował portal Meczyki.pl, z klubu odchodzi dotychczasowa dyrektor komunikacji i marketingu Aleksandra Kalinowska. Podano również nazwisko jej następcy.

Starszy mężczyzna w garniturze i krawacie, z kręconymi siwymi włosami.
fot. Cyfrasport
Wojciech Panczyk przejmie nowe stanowisko w klubie

Portal podał, że stanowisko przejmie Wojciech Panczyk, który przez ostatnie dwadzieścia lat współpracował z firmą Red Bull. "Panczyk jest już w klubie i przygotowuje się do objęcia stanowiska" - czytamy. Jakiś czas temu z Legią pożegnała się również odpowiedzialna za obsługę mediów społecznościowych Klaudia Bodecka.

 

"Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. (...) Lider efektywnych zespołów marketingu sportowego, odpowiedzialny za długofalowe współprace ze światowej klasy sportowcami w Polsce oraz tworzenie projektów o dużym zasięgu" - brzmi opis profilu Panczyka na platformie Linkedin.

 

"Zmotywowany, zaangażowany i inspirujący lider, wielokrotnie nagradzany pracownik, ceniony za kreatywność, odpowiedzialność, kompetencje społeczne oraz samodyscyplinę" - czytamy.

 

Legia rozegra jeszcze trzy mecze podczas zgrupowania w Mijas. 16 stycznia zmierzy się z Sigmą Ołomuniec, trzy dni później zagra z Polissią Żytomierz, a na zakończeniu podejmie Spartę Praga (22 stycznia). 23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci do Polski.

EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWAMARKETING SPORTOWYPIŁKA NOŻNARED BULLWOJCIECH PANCZYK
