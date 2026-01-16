Legenda dołącza do sztabu potencjalnych rywali Polaków na MŚ. Jest komunikat

Holandia była rywalem reprezentacji Polski w eliminacjach do mundialu 2026, który zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. "Oranje" zajęli pierwsze miejsce w grupie przed biało-czerwonymi i wywalczyli bezpośredni awans. Po losowaniu grup okazało się, że rywalami drużyny Ronalda Koemana będą Japonia, Tunezja oraz zwycięzca barażu, w którym zmierzą się Szwecja, Ukraina, Albania i… Polska. Oznacza to, że jeśli Polacy wygrają najpierw z Albanią, a potem z wygranym meczu Szwecja/Ukraina trafią ponownie do grupy z Holendrami.

Mundial rozpocznie się za 5 miesięcy, więc drużyny zaczynają poważnie myśleć o przygotowaniu do turnieju. Holenderski związek poinformował, że nowym asystentem Ronalda Koemana zostanie Ruud van Nistelrooy. Legendarny napastnik był asystentem Erika ten Haga w Manchestrze United, a po jego zwolnieniu tymczasowo prowadził zespół jako pierwszy trener. Holender w czterech meczach uzyskał trzy zwycięstwa i miał jeden remis, a średnia punktowa na mecz wyniosła 2,50. Następnie zastąpił go Ruben Amorim.

Jego kolejnym przystankiem była funkcja głównego trenera w Leicester City. Pracował tam od grudnia 2024 do czerwca 2025 roku. Poprowadził zespół w 27 spotkaniach, ale nie zdołał utrzymać zespołu w Premier League, więc jego kontrakt został rozwiązany.

Holender w przeszłości był wybitnym napastnikiem. W CV ma takie kluby, jak Manchester United, Real Madryt, PSV, Malaga, Heerenveen i FC Den Bosch. W barwach "Czerwonych Diabłów" zostawał dwukrotnie królem strzelców Ligi Mistrzów oraz Premier League.

JZ, Polsat Sport