Real włącza się do walki o Szymańskiego! Polak ma zastąpić gwiazdę

Trwa saga transferowa z udziałem Sebastiana Szymańskiego. Polak przegrywa rywalizację o pierwszy skład Fenerbahce i prawdopodobnie opuści turecką drużynę w zimowym oknie transferowym. O pomocnika zaciekle walczy Stade Rennais, które zaproponowało konkretną ofertę w wysokości 11 milionów euro plus bonusy.

Według informacji dziennikarza Rudy’ego Galettiego, Szymański znalazł się też na celowniku Realu Betis. Hiszpański klub zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli La Liga i bije się o awans do europejskich pucharów.

Skąd zainteresowanie Szymańskim? Wszystko dlatego, że z klubu może odejść motor napędowy drużyny Manuela Pellegriniego, Giovanni Lo Celso. Gdyby Argentyńczyk zdecydował się opuścić klub, naturalnym zastępcą miałby być właśnie wychowanek warszawskiej Legii.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 26 meczów, w których strzelił dwa gole i miał tyle samo asyst

JZ, Polsat Sport