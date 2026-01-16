Real włącza się do walki o Szymańskiego! Polak ma zastąpić gwiazdę
Sebastian Szymański budzi niemałe zainteresowanie na rynku transferowym. Wydaje się pewne, że Polak opuści Fenerbahce i przeniesie się do innej ligi. Teraz do walki o podpis pomocnika włączył się hiszpański gigant.
Trwa saga transferowa z udziałem Sebastiana Szymańskiego. Polak przegrywa rywalizację o pierwszy skład Fenerbahce i prawdopodobnie opuści turecką drużynę w zimowym oknie transferowym. O pomocnika zaciekle walczy Stade Rennais, które zaproponowało konkretną ofertę w wysokości 11 milionów euro plus bonusy.
Według informacji dziennikarza Rudy’ego Galettiego, Szymański znalazł się też na celowniku Realu Betis. Hiszpański klub zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli La Liga i bije się o awans do europejskich pucharów.
Skąd zainteresowanie Szymańskim? Wszystko dlatego, że z klubu może odejść motor napędowy drużyny Manuela Pellegriniego, Giovanni Lo Celso. Gdyby Argentyńczyk zdecydował się opuścić klub, naturalnym zastępcą miałby być właśnie wychowanek warszawskiej Legii.
Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 26 meczów, w których strzelił dwa gole i miał tyle samo asyst