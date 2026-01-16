Wielka szansa dla Polaka. Podpisał kontrakt z gigantem

Piłka nożna

Patryk Mazur podpisał kontrakt z Juventusem. Polski piłkarz ma za sobą dobry okres w młodzieżowych drużynach włoskiej drużyny, co zaowocowało chęcią kontynuowania współpracy między obiema stronami.

Piłkarz Patryk Mazur siedzi przy stole i podpisuje dokumenty na tle logo Juventusu.
fot. Instagram.com/Juventus
Patryk Mazur przedłużył kontrakt do 2029 roku

Patryk Mazur trafił do Juventusu w 2023 roku na zasadzie transferu definitywnego ze Stali Rzeszów. Pomocnik zaczął przygodę z włoskim klubem od występów w Primaverze, żeby później dostać szansę w trzecioligowej drużynie Next Gen.

 

W tym sezonie na poziomie Serie C Mazur rozegrał osiem spotkań, w których zaliczył asystę. Środkowy pomocnik ma również za sobą występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Tam jego bilans zatrzymał się na razie na trzech meczach i golu. 

 

Widząc harmonijny rozwój pomocnika, Juventus zaproponował piłkarzowi nową umowę. 18-latek podpisał kontrakt do końca sezonu 2028/2029 roku.

 

Patryk Mazur ma za sobą występy w reprezentacji Polski U16 i U17. Obecnie jest powoływany do kadry U18, w której zaliczył dwa spotkania.

JZ, Polsat Sport
