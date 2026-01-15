Był za słaby na Śląsk. Teraz trafił do Serie A za miliony

20-letni Rosen Bozhinov podpisał kontrakt z beniaminkiem Serie A, Pisą. Bułgar trafił do Włoch z belgijskiego Royal Antwerp, który sprzedał piłkarza za aż pięć milionów euro. Pisa ubiegła duże tuzy z lokalnego rynku takie, jak Atalanta czy Bologna.

Okazuje się, że historia sportowa 20-latka mogła potoczyć się w zupełnie inny sposób. Dwa lata temu piłkarz był na testach w Śląsku Wrocław. Stoper spędził dwa tygodnie z zespołem Jacka Magiery i wystąpił w trzech sparingach podczas okresu przygotowawczego do rundy wiosennej sezonu 2023/2024.

"To bez wątpienia utalentowany zawodnik i chcielibyśmy mieć go w naszej kadrze, jednak w pierwszej kolejności musimy kierować się dobrem zawodnika. Rosen miałby obecnie problem z przebiciem się do podstawowego składu, dlatego lepiej, żeby rozwijał się w swoim środowisku, w CSKA 1948 Sofia, ale pozostanie na naszych radarach. Niewykluczone, że w przyszłości jeszcze trafi do naszego klubu" - mówił ówczesny dyrektor sportowy Śląska, David Balda.

Jak pokazała przyszłość, Bozhinov do Śląska nie trafił. Zamiast tego będzie miał okazję rozwijać swoje umiejętności w lidze z TOP5 Europy. 20-letni piłkarz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2030 roku.

JZ, Polsat Sport