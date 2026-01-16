Polska - Węgry na żywo. Relacja live i wynik online ME piłka ręczna 2026

Rozpoczynają się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Turniej potrwa od 15 stycznia do 1 lutego i odbędzie się w trzech państwach – Danii, Norwegii i Szwecji. Podczas tegorocznego Euro wystąpią 24 zespoły podzielone na sześć grup po cztery reprezentacje. Do rundy głównej awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, które na tym etapie gier stworzą kolejne dwie grupy po sześć zespołów, a w tabeli zaliczone zostaną wyniki osiągnięte w spotkaniach z zespołami, które także wywalczą promocję. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy rundy głównej awansują do półfinałów, a drużyny sklasyfikowane na trzecich lokatach zmierzą się o 5. miejsce.

Na tegorocznym Euro zobaczymy reprezentację Polski. Podopieczni Joty Gonzaleza trafili do grupy F, gdzie rywalami będą Węgry, Islandia oraz Włochy. Na początek polska ekipa zmierzy się z Węgrami, którzy na papierze wydają się faworytem spotkania.

Obie ekipy w ostatnim oficjalnym meczu rywalizowały w ramach mistrzostw świata rozgrywanych w 2021 roku. Wówczas lepsi okazali się Węgrzy, którzy triumfowali 30:26. Polacy ostatnie zwycięstwo w starciu z tą reprezentacją zanotowali w 2015 roku. W meczu towarzyskim biało-czerwoni wygrali 35:25.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Węgry na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JZ, Polsat Sport