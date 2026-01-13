Wyjątkowe wyróżnienie dla gwiazdy tuż przed ME. Został bohaterem... komiksu

Jim Gottfridsson, szczypiornista reprezentacji Szwecji, został w wyjątkowy sposób wyróżniony przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami Europy. Znany sportowiec trafił na łamy... popularnego komiksu.

Piłkarz ręczny w żółtej koszulce z numerem 14 podrzuca piłkę do góry.
Fot. PAP
Jim Gottfridsson został bohaterem komiksu z Kaczorem Donaldem

Zawodnik węgierskiego OTP Bank-Pick Szeged został bohaterem przygód "Kaczora Donalda". Wzorowana na nim postać, którą nazwano Tim Getskaggsson, co można przetłumaczyć jako "Tim Koziobrody", rywalizuje w komiksie między innymi z Tobiasem Gnisselem, którego pierwowzorem jest Duńczyk Mathias Gidsel.

 

- W dzieciństwie sam czytałem komiksy z Kaczorem Donaldem, więc to, że znalazłem się na okładce, jest dla mnie wspaniałym uczuciem. Ogarnęła mnie duma, gdy się o tym dowiedziałem, a moje komiksowe nazwisko uważam za całkiem zabawne. Pojawienie się w komiksie odbieram jako dowód, że od wielu lat robię w sporcie coś dobrego - powiedział Gottfridsson w rozmowie z dziennikiem "Aftonbladet".

 

Wcześniej na łamy szwedzkiej wersji "Kaczora Donalda" trafiali między innymi znakomity tyczkarz Armand Duplantis i jeden z najlepszych piłkarzy w historii "Niebiesko-Żółtych", Zlatan Ibrahimović.

 

Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych potrwają od 15 stycznia do 1 lutego. Szwedzi trafili do grupy E, w której zmierzą się z Holendrami, Gruzinami i Chorwatami.

