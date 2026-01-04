Wielka tragedia. Nie żyje mistrzyni Polski

Agnieszka Baran była wychowanką MKS-u Lublin, a także częścią zespołu, który wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Szczypiornistka mogła pochwalić się pierwszym mistrzostwem Polski dla lublińskiej drużyny, występującej w tamtym czasie pod nazwą Montex. W mistrzowskim sezonie rozegrała trzy mecze.

Informacje na temat śmierci zawodniczki podał jej były klub:

"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Agnieszki Baran, wychowanki MKS Lublin i byłej zawodniczki Montexu Lublin. Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, którzy mieli zaszczyt Ją znać, składamy najszczersze wyrazy współczucia. Cześć Jej Pamięci" - czytamy na oficjalnej stronie lublinian.

Agnieszka Baran miała 52 lata.

JZ, Polsat Sport