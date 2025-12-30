Duże wzmocnienie Industrii Kielce. Wielki talent dołączy do zespołu

21-letni lewy rozgrywający Kirył Rabczyński podpisał czteroletni kontrakt z wicemistrzem Polski piłkarzy ręcznych Industrią Kielce - poinformował klub. Zawodnikiem zespołu ze stolicy regionu świętokrzyskiego będzie od 1 lipca 2026 roku.

Nowy nabytek klubu z Kielc obecnie reprezentuje barwy SKA Mińsk. W trwających rozgrywkach ligi białoruskiej jest jednym z najskuteczniejszych zawodników, w 15 meczach zdobył 125 bramek. Uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych graczy młodego pokolenia w swoim kraju.

- To zawodnik "głodny" gry na najwyższym poziomie. Bardzo się cieszymy, że trafi właśnie do nas, interesowały się nim też inne kluby. Może on nam dać dużo jakości w ataku i obronie. To diament, który chcemy oszlifować i zrobić z niego jednego z najlepszych piłkarzy ręcznych na świecie - powiedział trener Industrii Kielce Tałant Dujszebajew, cytowany przez oficjalną stronę internetową 20-krotnych mistrzów Polski.

To kolejny wychowanek SKA Mińsk, który reprezentował będzie barwy klubu z Kielc. Wcześniej był to Władysław Kulesz, a w obecnej kadrze zespołu jest Arciom Karalek.

Od lipca 2026 roku zawodnikami kieleckiej drużyny będą również grający za prawym rozegraniu Francus Julien Bos (obecny klub HBC Nantes) i Chorwat Luka Klarica (RK Zagrzeb) oraz serbski bramkarz Dejan Milosavljev (Fuechse Berlin).

Po zakończeniu obecnego sezonu z drużyny odejdą synowie Tałanta Dujszebajewa, Alex i Daniel oraz Jorge Maqueda.

