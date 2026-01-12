Wypadek autokaru z reprezentacją kraju. Jechali na mecz eliminacji ME

Robert IwanekPiłka ręczna

Rewanżowe spotkanie Estonii z Cyprem w ramach eliminacji ME 2028 piłkarzy ręcznych nie doszło do skutku. Powodem był wypadek autokaru, wiozącego drużynę gości.

Autokar na ośnieżonej drodze w nocy podczas zamieci.
Fot. AFP
Autokar z cypryjskimi szczypiornistami wypadł z drogi w Estonii

Jak podaje dziennik "Postimees", do zdarzenia doszło w sobotę (10 stycznia), kilka godzin po tym, jak zespół z Cypru wylądował na lotnisku w Tallinnie. Autokar, którym szczypiorniści podróżowali ze stolicy Estonii do miasta Polva, wpadł w poślizg podczas silnej zamieci i wypadł z drogi, lądując w rowie.

 

Dwóch członków cypryjskiej delegacji zostało - z poważnymi obrażeniami - odwiezionych do szpitala w Tartu, a kilku zawodnikom udzielono pomocy na miejscu. Obie federacje zdecydowały zgodnie o przełożeniu spotkania.

 

W pierwszym starciu, rozegranym 7 stycznia na Cyprze, górą byli Estończycy, którzy wygrali 31:27.

