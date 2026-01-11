Remis w meczu reprezentacji Polski

Oba spotkania były bardzo zacięte. W pierwszym meczu zwycięstwo Polakom zapewnił z rzutu karnego skrzydłowy PGE Wybrzeża Gdańsk Mikołaj Czapliński, w niedzielnej konfrontacji to rywale zdobyli ostatnią bramkę.

Najwięcej trafień dla gospodarzy zanotowali Czapliński 13 (7 i 6), Piotr Jędraszczyk 9 (3 i 6), Michał Olejniczak 8 (3 i 5) oraz Arkadiusz Moryto 6 (4 i 2).

“Chcieliśmy wspólnie z Serbami przećwiczyć różne rozwiązania w ataku i w obronie przeciwko zróżnicowanym ustawieniom rywali. To też jeden z powodów rozegrania tych meczów w zamkniętej formule. Wyniki nie były najważniejsze, chodziło o to, abyśmy wyciągnęli jak najwięcej wniosków przed mistrzostwami. Zamierzaliśmy sprawdzić, na jakim w tym momencie jesteśmy etapie i nad czym jeszcze musimy skupić się w ostatnich dniach przed startem” – wyjaśnił na stronie związku trener Polaków Jota Gonzalez.

Te mecze były najważniejszym akordem zgrupowania w COS Cetniewo, które rozpoczęło się 2 stycznia. Hiszpański szkoleniowiec powołał 20 zawodników, natomiast na mistrzostwa pojedzie „18”. Ostateczną kadrę ma podać właśnie po towarzyskich potyczkach z Serbią.

W środę biało-czerwoni wylecą do Szwecji, a dwa dni później zmierzą się w Kristianstad w swoich inauguracyjnym spotkaniu z Węgrami. Ponadto w niedzielę zagrają z Islandią, a we wtorek 20 stycznia, na zakończenie zmagań w grupie F, ich rywalem będą Włosi. Z każdej grupy do dalszej fazy awansują dwa najlepsze zespoły.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w trzech państwach – poza Szwecją (Kristianstad i Malmoe) także w Norwegii (Baerum) oraz Danii (Herning). Wywalczonego dwa lata temu w Niemczech tytułu bronią Francuzi, Polska uplasowała się w gronie 24 zespołów na 16. pozycji.

Serbia znalazła się w grupie A, a jej przeciwnikami w Herning będą kolejno Hiszpania, Niemcy oraz Austria.

BS, PAP