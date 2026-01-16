PlusLiga na półmetku sezonu prezentuje wyrównaną rywalizację zarówno o awans do play-offów, jak i o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. W ramach 17. kolejki zmierzą się drużyny, które mają z goła odmienne cele na ten sezon.

Aluron CMC Warta Zawiercie po zdobyciu brązowego medalu na Klubowych Mistrzostwach Świata walczy o najwyższe cele zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w PlusLidze. Inaczej ma się sprawa z beniaminkiem z Chełma, który dzielnie bije się o utrzymanie. Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Andrzejewskiego w ostatniej kolejce sprawiła sensację, pokonując mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin 3:1, co dało niezwykle ważne trzy punkty. Na ten widok uśmiechnąć się mogła drużyna Michała Winiarskiego, która ma szansę zmniejszyć stratę do lidera.

Obie drużyny ostatnie spotkanie rozegrały 8 listopada. Aluron CMC Warta Zawiercie nie dała beniaminkowi żadnych szans, wygrywając 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKs Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JZ, Polsat Sport