PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów to spotkanie w ramach 16. Kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kędzierzynianie walczą o awans do fazy play-off, z kolei Skra celuje w pierwszą trójkę tabeli. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał? Wynik pojawi się po zakończeniu spotkania?

Siatkarze podczas meczu PlusLigi, jeden z zawodników w żółtej koszulce z numerem 13 krzyczy.
fot. PAP
Siatkarze PGE Skry Bełchatów

W meczu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmie PGE Skrę Bełchatów. Podopieczni trenera Andrei Gianiego będą chcieli przełamać złą passę czterech porażek z rzędu. Ostatnie zwycięstwo ZAKSA zanotowała 7 grudnia ubiegłego roku w spotkaniu z Cuprumem Stilonem Gorzów.

 

Natomiast Skra wydaje się mieć spokojną sytuację przed fazą play-off. Bełchatowianie plasują się na piątym miejscu i nad ostatnią, premiowaną promocją lokatą mają trzy punkty przewagi. W zasięgu jest nawet trzecie miejsce, do którego siatkarze drużyny Krzysztofa Stelmacha tracą raptem dwa punkty. Dziewiąta lokata, a więc pierwsza poza fazą play-off przypada właśnie ZAKSie, która do ósmej pozycji traci aż siedem punktów.

 

Ostatnie spotkanie między oboma drużynami odbyło się 3 listopada 2025 roku. Wówczas zwyciężyła Skra, która pokonała ZAKSĘ 3:2.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Skra Bełchatów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów? Przekonamy się we wtorek 13 stycznia. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

