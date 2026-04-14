Jakub Bednaruk apeluje ws. PlusLigi! "Pora na takie same zasady dla wszystkich"

Od dawna jestem za możliwością kupowania licencji i otwartych przetargach czy licytacjach. Pewnie wielu wam się to nie podoba, ale ja widzę praktycznie same pozytywy. Jestem absolutnie za zasadami rodem z NBA. Miasto nie może utrzymać drużyny, więc sprzedaje cały klub do innego, gwarantującego wszystkie wymagania. Nie miałem problemu z przeniesieniem drużyny z Lubina do Gorzowa, Sopotu do Krakowa, Radomia do Warszawy czy ostatnio Nowej Soli do Poznania. Traktuję możliwość goszczenia PlusLigi jako wyróżnienie dla miasta, ale równocześnie obowiązek i odpowiedzialność. Nie stać cię, sprzedaj komuś, kto potrafi zorganizować budżet, halę i całe zaplecze, ale mam jeden warunek.

Do stołu w walce o wolną licencję dopuszczamy wszystkich chętnych, bez żadnego faworyzowania. Tak sobie wyobrażam obecną sytuację po upadku JSW. Licencja wraca do PlusLigi i niech się miasta biją. Karty na stół. Kto da więcej i kto zagwarantuje najlepsze warunki. Pewnie niedługo się dowiemy, jak to zostanie rozegrane, dlatego czekam grzecznie i się przyglądam.

Barkom Każany Lwów idzie na rekord zmian miast, w których będą rozgrywali swoje mecze. Kraków-Wieluń-Tarnów-Elbląg-Jastrzębie, a to pewnie nie koniec. Drużyna utrzymuje się sportowo w lidze, straszy rywali, czasem straszy swoją grą, ale koniec końców jest częścią PlusLigi. Mam tylko jeden problem. Po tylu sezonach wciąż korzysta z innych zasad, z których inni korzystać nie mogą. Myślę, że już pora, po tylu sezonach, aby wszystkie drużyny musiały budować składy na tych samych regułach.

Obecnie Barkom nie musi rywalizować na rynku transferowym jak inni. Nie musi walczyć o limity Polaków, nie musi przebijać się ofertami, nie musi liczyć pieniędzy - tak jak inni. W każdym zespole na boisku musi występować trzech Polaków, ale nie w Barkomie. Po tylu sezonach rozegranych w naszej lidze, Barkom powinien powalczyć z innymi na tych samych standardach, bo obecnie na dzień dobry mają zwyczajnie łatwiej. To jakby pięściarz nie musiał pilnować wagi, a to daje wyraźną przewagę nad przeciwnikiem. Uważam, że już pora na takie same zasady dla wszystkich.

Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna - to sporty stworzone do play-off. Kiedy wróciłem z Torwaru i usiadłem do klawiatury, aż mi się smutno zrobiło na myśl o prawdopodobnym zakończeniu rywalizacji Lublina i Warszawy już w weekend. Ja chcę grać do trzech zwycięstw półfinały, a finały do czterech! Oczywiście, zarzucicie mi brak dbałości o zdrowie zawodników, ale na tym polega zawodowy sport. Na jak najdłuższym graniu najważniejszych pojedynków sezonu. Rozumiem terminy VNL, rozumiem przemęczenie, rozumiem chuchanie i dmuchanie, ale rozumiem też, że to play-off jest najważniejszy dla wszystkich. Liga koszykówki gra nawet więcej meczów w sezonie, ale tam nie słyszę i nie czytam "gramy za dużo, skróćmy play-off".

Zagrajmy jak w PLK. Ćwierćfinały i półfinały do trzech zwycięstw, ale system 2-2-1. Mecz piątek-niedziela u jednego rywala i środa-piątek u drugiego. Zagrajmy finały do czterech zwycięstw i przestańmy w końcu narzekać, bo play-off to sól naszej dyscypliny.

Szóstka tygodnia

Rozegranie

Miguel Tavares

Najlepszy sezon odkąd przyjechał do Polski. Zawodnik kompletny.

Atakujący

Mateusz Malinowski

Przyjmujący

Wilfredo Leon

Aaron Russell

Dodam świetny mecz Bednorza. Co on obijał tego biednego Malinowskiego!

Cichy bohater to Jackson Young. Henno jest zbyt zero-jedynkowy, a Jackson na Torwarze miał nie popełniać błędów i ciężko harować, aby Leon z Malinowskim mogli błyszczeć i to zrobił.

Środkowi

Mateusz Bieniek

Alex Grozdanov

Libero

Jakub Popiwczak