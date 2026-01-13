Były trener siatkarzy Skry stracił pracę! Leal nowym szkoleniowcem
Joel Banks nie jest już trenerem klubu Berlin Recycling Volleys. Brytyjczyk prowadził tę drużynę od 2023 roku. Został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym, a jego miejsce zajął dotychczasowy asystent Alexandre Leal.
Joel Banks od lipca 2022 do stycznia 2023 był trenerem PGE Skry Bełchatów. Wcześniej pracował jako asystent i trener zespołów z Holandii - Martinus Amstelveen oraz Volley Doetinchem. W latach 2007-12 był asystentem trenera w siatkarskiej kadrze Wielkiej Brytanii. Jako szkoleniowiec Noliko Maaseik (2017-22) wywalczył dwa mistrzostwa (2018, 2019) i jedno wicemistrzostwo Belgii. Był selekcjonerem reprezentacji Finlandii (2019-23), a od 2025 roku prowadzi Holandię.
Od sezonu 2023/24 był trenerem Berlin Recycling Volleys. Wywalczył z tą drużyną dwa tytuły mistrza Niemiec (2024, 2025) oraz dwa krajowe Puchary i trzy Superpuchary. Mimo tych sukcesów, postawa zespołu w obecnym sezonie okazała się dla władz klubu niezadowalająca i 50-letni Brytyjczyk pożegnał się z posadą.
Siatkarze BRV zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów (13 zwycięstw i trzy porażki), tracąc pięć oczek do lidera - SVG Luneburg.
– Po trudnym początku sezonu Bundesligi udało nam się poprawić naszą pozycję w tabeli, ale nasza drużyna nadal zmaga się ze wzlotami i upadkami. Wyniki są dobre, brakuje nam jednak konsekwencji i stabilności. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zmianę w sztabie szkoleniowym. Joel pracował bardzo dobrze, z niezachwianym zaangażowaniem i wielkim sukcesem dla naszego klubu w ciągu ostatnich dwóch lat, jesteśmy jednak przekonani, że musimy dać naszemu zespołowi nowy impuls na resztę sezonu – wyjaśnił sytuację dyrektor zarządzający klubu Kaweh Niroomand.
Nowym trenerem Berlin Recycling Volleys został dotychczasowy asystent - Alexandre Leal z Brazylii. Będzie on odpowiadał za drużynę wraz z asystentem Markusem Steuerwaldem, który pozostanie na swoim stanowisku.
– Chociaż obaj są jeszcze młodzi i brakuje im doświadczenia na stanowisku trenera, w ciągu ostatnich dwóch sezonów udowodnili swoją jakość i wnieśli znaczący wkład w sukces drużyny – zaznaczył Niroomand.