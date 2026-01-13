Były trener siatkarzy Skry stracił pracę! Leal nowym szkoleniowcem

Joel Banks od lipca 2022 do stycznia 2023 był trenerem PGE Skry Bełchatów. Wcześniej pracował jako asystent i trener zespołów z Holandii - Martinus Amstelveen oraz Volley Doetinchem. W latach 2007-12 był asystentem trenera w siatkarskiej kadrze Wielkiej Brytanii. Jako szkoleniowiec Noliko Maaseik (2017-22) wywalczył dwa mistrzostwa (2018, 2019) i jedno wicemistrzostwo Belgii. Był selekcjonerem reprezentacji Finlandii (2019-23), a od 2025 roku prowadzi Holandię.

Zobacz także: Szybka zmiana barw! Siatkarka reprezentacji Polski już w nowym klubie

Od sezonu 2023/24 był trenerem Berlin Recycling Volleys. Wywalczył z tą drużyną dwa tytuły mistrza Niemiec (2024, 2025) oraz dwa krajowe Puchary i trzy Superpuchary. Mimo tych sukcesów, postawa zespołu w obecnym sezonie okazała się dla władz klubu niezadowalająca i 50-letni Brytyjczyk pożegnał się z posadą.

Siatkarze BRV zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów (13 zwycięstw i trzy porażki), tracąc pięć oczek do lidera - SVG Luneburg.

– Po trudnym początku sezonu Bundesligi udało nam się poprawić naszą pozycję w tabeli, ale nasza drużyna nadal zmaga się ze wzlotami i upadkami. Wyniki są dobre, brakuje nam jednak konsekwencji i stabilności. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zmianę w sztabie szkoleniowym. Joel pracował bardzo dobrze, z niezachwianym zaangażowaniem i wielkim sukcesem dla naszego klubu w ciągu ostatnich dwóch lat, jesteśmy jednak przekonani, że musimy dać naszemu zespołowi nowy impuls na resztę sezonu – wyjaśnił sytuację dyrektor zarządzający klubu Kaweh Niroomand.

Nowym trenerem Berlin Recycling Volleys został dotychczasowy asystent - Alexandre Leal z Brazylii. Będzie on odpowiadał za drużynę wraz z asystentem Markusem Steuerwaldem, który pozostanie na swoim stanowisku.

– Chociaż obaj są jeszcze młodzi i brakuje im doświadczenia na stanowisku trenera, w ciągu ostatnich dwóch sezonów udowodnili swoją jakość i wnieśli znaczący wkład w sukces drużyny – zaznaczył Niroomand.