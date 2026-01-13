PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 16. kolejki (WIDEO)

Szesnasta kolejka PlusLigi została rozłożona w czasie. Rozpoczął ją 6 stycznia zacięty mecz Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów, wygrany przez gospodarzy 3:2 (20:18 w tie-breaku). Nie mniej emocji było w starciu Energa Trefl Gdańsk - Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (22:20 w tie-breaku).

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym" - łącznie 26 kolejek spotkań. Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 16. kolejki PlusLigi:

2026-01-06: Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 23:25, 20:18)

2026-01-09: Energa Trefl Gdańsk - Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (21:25, 21:25, 25:23, 25:14, 22:20)

2026-01-13: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK Skra Bełchatów

2026-01-14: Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm (wtorek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-14: PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-15: Cuprum Stilon Gorzów - Asseco Resovia Rzeszów (czwartek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-04: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie.

RM, Polsat Sport