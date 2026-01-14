Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał? PlusLiga

W środę rozegrany zostanie hit PlusLigi - PGE Projekt Warszawa podejmie JSW Jastrzębski Węgiel.

Ekipa z Warszawy po 14 kolejkach ma na swoim koncie 11 wygranych i trzy porażki, natomiast podopieczni Andrzeja Kowala triumfowali dziewięciokrotnie, a pięć razy musieli uznać wyższość przeciwników.

Jak będzie tym razem?

Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel poznamy w środę 14 stycznia. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

