Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał? PlusLiga

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel to hitowy mecz PlusLigi. Jaki był wynik meczu Projekt - Jastrzębski? Kto wygrał hit PlusLigi?

Siatkarze przytulający się po meczu.
fot. PAP
W środę rozegrany zostanie hit PlusLigi - PGE Projekt Warszawa podejmie JSW Jastrzębski Węgiel.

 

Ekipa z Warszawy po 14 kolejkach ma na swoim koncie 11 wygranych i trzy porażki, natomiast podopieczni Andrzeja Kowala triumfowali dziewięciokrotnie, a pięć razy musieli uznać wyższość przeciwników.

 

Jak będzie tym razem?

Wynik meczu Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel poznamy w środę 14 stycznia. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

