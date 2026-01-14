Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał? PlusLiga
PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel to hitowy mecz PlusLigi. Jaki był wynik meczu Projekt - Jastrzębski? Kto wygrał hit PlusLigi?
W środę rozegrany zostanie hit PlusLigi - PGE Projekt Warszawa podejmie JSW Jastrzębski Węgiel.
Ekipa z Warszawy po 14 kolejkach ma na swoim koncie 11 wygranych i trzy porażki, natomiast podopieczni Andrzeja Kowala triumfowali dziewięciokrotnie, a pięć razy musieli uznać wyższość przeciwników.
Jak będzie tym razem?
Wynik meczu Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel poznamy w środę 14 stycznia. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.