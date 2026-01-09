22:20 w tie-breaku! Emocjonujące siatkarskie starcie w Ergo Arenie

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskali goście (13:16). Suwalczanie lepiej w tym secie prezentowali się w zagrywce (asy 0-3), bloku (0-4) i popełnili mniej błędów własnych. W końcówce utrzymali korzystny wynik, a w ostatniej akcji zatrzymali atak przeciwników blokiem (21:25).

Zobacz także: Zdobywcy Pucharu Polski siatkarzy. Które kluby sięgały po to trofeum?

Początek drugiego seta dla ekipy z Suwałk (2:5). Gospodarze szybko odrobili straty i rozpoczęła się wyrównana rywalizacja obu zespołów. Wynik przez dłuższy czas krążył wokół remisu, ale końcówkę od stanu 20:20 znakomicie rozegrali siatkarze Ślepska. Skończyli trzy ważne akcje, blok dał im piłkę setową, a błąd rywali w ataku oznaczał powtórkę wyniku z poprzedniego seta - 21:25.

Trzecia partia, podobnie jak poprzednia przyniosła wyrównaną walkę (7:7, 15:15). Obie drużyny dłuższymi fragmentami grały punkt za punkt i szły równo aż do końcówki seta. Tym razem decydujące punkty wywalczyli skuteczniejsi w tym secie gdańszczanie - atak Tobiasa Branda dał piłkę setową, a w kolejnej akcji goście zaatakowali w aut (25:23).

Gospodarze wygrali serię akcji przy zagrywkach Aleksieja Nasewicza i uzyskali prowadzenie w czwartej odsłonie (10:7). Siatkarze Ślepska wyraźnie się pogubili, bo asa dołożył jeszcze Piotr Orczyk (12:8). Kolejna punktowa seria, od stanu 13:10 do 19:10 właściwie rozstrzygnęła tę partię. Gospodarze pewnie zmierzali do tie-breaka, co stało się faktem po serwisie suwalczan w siatkę (25:14).

Do wyłonienia zwycięzcy konieczne więc było rozegranie piątego seta. Jego początek toczył się przy minimalnej przewadze gospodarzy, którzy po ataku Piotra Orczyka mieli dwa oczka zaliczki przy zmianie stron (8:6). Suwalczanie odrobili straty - po asie Henrique Honorato było 10:10. Punktowy blok dał ekipie Trefla piłkę meczową (14:13), a po chwili odpowiedział Bartosz Filipiak i rozpoczęła się gra na przewagi. Obie drużyny miały w niej szansę na wygraną, a długą i zaciętą walkę rozstrzygnął asem serwisowym Aleksiej Nasewicz (22:20).

Skrót meczu Trefl - Ślepsk:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (22), Piotr Orczyk (21), Tobias Brand (18), Paweł Pietraszko (13), Piotr Nowakowski (10) - Trefl; Asparuh Asparuhov (25), Bartosz Filipiak (19), Henrique Honorato (16) - Ślepsk. MVP: Piotr Orczyk (18/28 = 64% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 30% pozytywnego przyjęcia).

Energa Trefl Gdańsk - Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (21:25, 21:25, 25:23, 25:14, 22:20)

Trefl: Tobias Brand, Piotr Nowakowski, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Joe Worsley – Voitto Koykka (libero) oraz Paweł Pietraszko, Rafał Sobański, Damian Kogut, Damian Schulz, Przemysław Stępień. Trener: Mariusz Sordyl.

Ślepsk: Henrique Honorato, Joaquin Gallego, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Damian Wierzbicki, Antoni Kwasigroch, Marcin Grzeszczak, Kamil Droszyński. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI