Trzy sety i koniec! Resovia z kolejnymi punktami w PlusLidze

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć oponentom. Dopiero pod koniec pierwszej partii goście zaczęli powoli wychodzić na prowadzenie (19:13). Chociaż ekipa z Gorzowa próbowała jeszcze wrócić do gry, to siatkarze z Rzeszowa już nie oddali wypracowanej przewagi, ostatecznie wygrywając seta 25:23.

ZOBACZ TAKŻE: Poważna kontuzja w gigancie PlusLigi! Siatkarz nie zagra do końca sezonu

Szczególnie dobrze w tej części spotkania, zdobywając w niej pięć puntów, prezentował się Klemen Cebulj.

Kolejny set był jeszcze lepszy w wykonaniu podopiecznych Massimo Bottiego. Już od początku partii było widać, że goście prezentują wyższy poziom i bez większych problemów kontrolują przebieg spotkania. Tym razem w ofensywie Resovii zachwycał Artur Szalpuk, gwarantując w tym secie swojej drużynie siedem "oczek". To właśnie między innymi dzięki jego dobrej postawie druga odsłona zakończyła się porażką gospodarzy 19:25.

Ostatnia część tego widowiska to już dominacja Rzeszowa. Wystarczy bowiem wspomnieć, że z pierwszych dziesięciu akcji rozegranych w tym secie, aż osiem wygrali siatkarze Resovii. Po dwóch przegranych setach zawodnicy prowadzeni przez Huberta Henno praktycznie przestali stawiać opór przeciwnikom. Nic zatem dziwnego, że trzeci set zakończył się triumfem gości 25:19. MVP spotkania został wybrany Szalpuk.

Dzięki temu zwycięstwu Asseco Resovia Rzeszów po 15 rozegranych spotkaniach w PlusLidze plasuje się na trzecim miejscu w tabeli z 29 punktami. Cuprum Stilon Gorzów jest natomiast ostatni z 11 "oczkami".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cuprum Stilon Gorzów – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (23:25, 19:25, 19:25)

Cuprum Stilon Gorzów: Pontes Veloso Thiago, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Eduardo Neves Atu, Kamil Kwasowski, Marcin Kania - Szymon Gregorowicz (lbero) - Daniel Gąsior, Mateusz Maciejewicz, Wojciech Więcławski, Kamil Dembiec (libero), Marcin Waliński, Hubert Węgrzyn.

Asseco Resovia Rzeszów: Marcin Janusz, Klemen Cebulj, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Cezary Sapiński - Erik Shoji (libero) - Paweł Zatorski, Wiktor Nowak, Jakub Bucki, Yacine Louati, Beau Graham, Mateusz Poręba.

AA, Polsat Sport