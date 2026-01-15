Poważna kontuzja w gigancie PlusLigi! Siatkarz nie zagra do końca sezonu

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów wydała komunikat medyczny, w którym przekazała druzgocące informacje. Dawid Woch doznał poważnego uszkodzenia kolana i nie pojawi się na parkiecie już do końca sezonu, a Lukas Vasina zmaga się z naderwaniem więzadła rzepki.

W czwartek 15 stycznia na oficjalnej stronie internetowej Asseco Resovii Rzeszów pojawił się komunikat medyczny, w którym klub przekazał bardzo martwiące informacje dotyczące dwóch siatkarzy. Chodzi o Dawida Wocha i Lukasa Vasinę. Obaj zawodnicy zmagają się obecnie z kontuzjami. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Drzyzga porównał Polskę i Turcję. Ta różnica szokuje

 

Jak poinformowano, Polak doznał poważnego uszkodzenia kolana, przez co musiał przejść operację, która przebiegła pomyślnie. To oznacza jednak, że środkowy w tym sezonie nie pojawi się już na boisku. W najbliższym czasie Woch rozpocznie proces rehabilitacji. 

 

Lżejszy wydaje się uraz Vasiny. Czech naderwał więzadła rzepki. Klub jeszcze nie poinformował, kiedy przyjmujący będzie mógł wrócić do rywalizacji.

 

"Proces leczenia i regeneracji przebiega zgodnie z planem, a Lukas pracuje nad powrotem do gry" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

 

Warto przypomnieć, że Woch już wcześniej zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co w tym sezonie wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu. Natomiast Vasina w obecnej kampanii pojawił się na parkiecie w siedmiu starciach.

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWDAWID WOCHLUKAS VASINAPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK Skra Bełchatów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 