Poważna kontuzja w gigancie PlusLigi! Siatkarz nie zagra do końca sezonu

W czwartek 15 stycznia na oficjalnej stronie internetowej Asseco Resovii Rzeszów pojawił się komunikat medyczny, w którym klub przekazał bardzo martwiące informacje dotyczące dwóch siatkarzy. Chodzi o Dawida Wocha i Lukasa Vasinę. Obaj zawodnicy zmagają się obecnie z kontuzjami.

Jak poinformowano, Polak doznał poważnego uszkodzenia kolana, przez co musiał przejść operację, która przebiegła pomyślnie. To oznacza jednak, że środkowy w tym sezonie nie pojawi się już na boisku. W najbliższym czasie Woch rozpocznie proces rehabilitacji.

Lżejszy wydaje się uraz Vasiny. Czech naderwał więzadła rzepki. Klub jeszcze nie poinformował, kiedy przyjmujący będzie mógł wrócić do rywalizacji.

"Proces leczenia i regeneracji przebiega zgodnie z planem, a Lukas pracuje nad powrotem do gry" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Warto przypomnieć, że Woch już wcześniej zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co w tym sezonie wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu. Natomiast Vasina w obecnej kampanii pojawił się na parkiecie w siedmiu starciach.

AA, Polsat Sport