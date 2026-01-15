Poważna kontuzja w gigancie PlusLigi! Siatkarz nie zagra do końca sezonu
Asseco Resovia Rzeszów wydała komunikat medyczny, w którym przekazała druzgocące informacje. Dawid Woch doznał poważnego uszkodzenia kolana i nie pojawi się na parkiecie już do końca sezonu, a Lukas Vasina zmaga się z naderwaniem więzadła rzepki.
W czwartek 15 stycznia na oficjalnej stronie internetowej Asseco Resovii Rzeszów pojawił się komunikat medyczny, w którym klub przekazał bardzo martwiące informacje dotyczące dwóch siatkarzy. Chodzi o Dawida Wocha i Lukasa Vasinę. Obaj zawodnicy zmagają się obecnie z kontuzjami.
Jak poinformowano, Polak doznał poważnego uszkodzenia kolana, przez co musiał przejść operację, która przebiegła pomyślnie. To oznacza jednak, że środkowy w tym sezonie nie pojawi się już na boisku. W najbliższym czasie Woch rozpocznie proces rehabilitacji.
Lżejszy wydaje się uraz Vasiny. Czech naderwał więzadła rzepki. Klub jeszcze nie poinformował, kiedy przyjmujący będzie mógł wrócić do rywalizacji.
"Proces leczenia i regeneracji przebiega zgodnie z planem, a Lukas pracuje nad powrotem do gry" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.
Warto przypomnieć, że Woch już wcześniej zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co w tym sezonie wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu. Natomiast Vasina w obecnej kampanii pojawił się na parkiecie w siedmiu starciach.
