Drzyzga porównał Polskę i Turcję. Ta różnica szokuje

Fabian Drzyzga od dwóch sezonów jest zawodnikiem Fenerbahce Stambuł. Polski rozgrywający w wywiadzie dla "Siatkarskich Lig" porównał ligę polską oraz turecką. Na pierwszy rzut oka rzuca się podejście zawodników do treningów w obu krajach. Zdaniem dwukrotnego mistrza świata (2014, 2018) w Polsce jest zdecydowanie większa mobilizacja pod tym względem.

- W klubie w Rzeszowie ja i większość chłopaków przychodziliśmy koło godziny, minimum pięćdziesiąt minut przed treningiem. Na miejscu zwykłe były jeszcze jakieś rozmowy, kawa, albo jeszcze w szatni przygotowanie się do treningu. Tutaj, tak jak wspomniałem, raczej wszystko jest bardziej powolne. Wszyscy przychodzą na dziesięć, czy dwadzieścia minut przed treningiem, a i to już jest bardzo, bardzo wcześnie. W Polsce jeżeli chodzi o wyjazdy, też wszystko jest raczej punktualnie. Tutaj zdarza się, że wyjedziemy pięć minut po czasie i nikt nie robi z tego żadnego problemu - opisał siatkarz.

Sama siatkówka jest popularna w Turcji, szczególnie jeśli chodzi o kobiecą stronę tego sportu. Dużym zainteresowaniem cieszą się mecze reprezentacji. Jak to wygląda z perspektywy tureckich męskich rozgrywek klubowych? Drzyzga mówi wprost:

- Może gdzieś ta popularność chłopaków reprezentacji męskiej jest większa niż była, czego im życzę. Jeśli jednak przyjdzie się do nas na mecze domowe no to niestety hala, która ma pojemność pięć tysięcy, świeci pustkami - ubolewał rozgrywający.

Drzyzga 3 stycznia skończył 36 lat. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości zdecyduje się do powrót do PlusLigi. Były reprezentant Polski nie wykluczył takiej możliwości, choć sam uważa, że w najbliższym czasie będzie to trudne zadanie:

- Nie zamykam się na taką możliwość, ale z tego, co słyszę, to chyba w PlusLidze już nie ma za dużo miejsc. Śledzę polską ligę, patrzę co się dzieje, bo PlusLiga jest ciekawa i pędzi, że tak powiem. Oczywiście najbardziej obserwuję Asseco Resovię, z którą po prostu jestem najbardziej zżyty i też mam tam najwięcej kontaktów – stwierdził mistrz Polski z 2015 roku w barwach Resovii Rzeszów.

Fabian Drzyzga zadebiutował w reprezentacji Polski w 2010 roku przeciwko Francji. Dotychczas rozegrał 124 mecze. Z kadrą dwukrotnie zostawał mistrzem świata, ma też w dorobku trzy brązowe medale mistrzostw Europy oraz srebro i brąz Ligi Narodów.

JZ, Polsat Sport