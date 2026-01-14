Żałoba w narodzie. Nie żyje siatkarski mistrz kraju

Do tragedii doszło w szpitalu w Pietra Ligure, rodzinnych stronach 68-latka. Były sportowiec trafił tam po tym, jak spadł z drugiego piętra w domu spokojnej starości, w którym od niedawna przebywał.

Atakujący był bardzo ceniony w latach 70. i 80. Grał w Klippan Turyn, uznawanym za jeden z najlepszych zespołów we Włoszech. Wywalczył z nim dwa mistrzostwa kraju. W swojej karierze bronił także barw Riccadonna Asti.

Magnetto miał na koncie również występy w kadrze narodowej. W całej karierze otrzymał sześć powołań do reprezentacji.

KP, Polsat Sport