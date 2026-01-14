Żałoba w narodzie. Nie żyje siatkarski mistrz kraju
Bardzo przykre informacje napłynęły z Włoch. Nie żyje Franco Magnetto, były siatkarz Serie A i reprezentant Italii. Mężczyzna zmarł w wieku 68 lat.
- Magnetto trafił do szpitala po upadku z drugiego piętra domu spokojnej starości
- Niestety, jego życia nie udało się uratować
- Były sportowiec był cenionym atakującym w latach 70. i 80.
- Grał w zespole Klippan Turyn, zdobywając dwa mistrzostwa kraju
- Miał na koncie sześć występów w reprezentacji narodowej Włoch
Do tragedii doszło w szpitalu w Pietra Ligure, rodzinnych stronach 68-latka. Były sportowiec trafił tam po tym, jak spadł z drugiego piętra w domu spokojnej starości, w którym od niedawna przebywał.
Atakujący był bardzo ceniony w latach 70. i 80. Grał w Klippan Turyn, uznawanym za jeden z najlepszych zespołów we Włoszech. Wywalczył z nim dwa mistrzostwa kraju. W swojej karierze bronił także barw Riccadonna Asti.
Magnetto miał na koncie również występy w kadrze narodowej. W całej karierze otrzymał sześć powołań do reprezentacji.