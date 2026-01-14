Żałoba w narodzie. Nie żyje siatkarski mistrz kraju

Bardzo przykre informacje napłynęły z Włoch. Nie żyje Franco Magnetto, były siatkarz Serie A i reprezentant Italii. Mężczyzna zmarł w wieku 68 lat.

Szklany znicz na kamiennym postumencie nagrobka na cmentarzu.
fot. PAP
Nie żyje Franco Magnetto
  • Magnetto trafił do szpitala po upadku z drugiego piętra domu spokojnej starości
  • Niestety, jego życia nie udało się uratować
  • Były sportowiec był cenionym atakującym w latach 70. i 80.
  • Grał w zespole Klippan Turyn, zdobywając dwa mistrzostwa kraju
  • Miał na koncie sześć występów w reprezentacji narodowej Włoch

Do tragedii doszło w szpitalu w Pietra Ligure, rodzinnych stronach 68-latka. Były sportowiec trafił tam po tym, jak spadł z drugiego piętra w domu spokojnej starości, w którym od niedawna przebywał.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ostatni mecz rozegrał z Polską. Nie żyje wybitny piłkarz. "Był jak Rolls-Royce"

 

Atakujący był bardzo ceniony w latach 70. i 80. Grał w Klippan Turyn, uznawanym za jeden z najlepszych zespołów we Włoszech. Wywalczył z nim dwa mistrzostwa kraju. W swojej karierze bronił także barw Riccadonna Asti.

 

Magnetto miał na koncie również występy w kadrze narodowej. W całej karierze otrzymał sześć powołań do reprezentacji. 

