Przed nami wielkie emocje w siatkarskiej TAURON Lidze, gdzie po długich bataliach wyłoniono dwóch finalistów. W decydującym fragmencie sezonu zmierzą się KS Developres Rzeszów i PGE Budowlani Łódź. Obie drużyny nie miały sobie równych w poprzednich spotkaniach, ale tym razem zwycięzca może być tylko jeden.

Developres w ćwierćfinale mierzył się z Pałacem Bydgoszcz i rozstrzygnął rywalizację w dwóch spotkaniach. Nieco trudniej było w półfinale, gdy na drodze Rzeszowianek stanęła ekipa z Bielska-Białej, ale po trzech meczach to siatkarki z Podkarpacia mogły cieszyć się z awansu do finału.

Budowlani z kolei bez większych problemów poradzili sobie najpierw z Chemikiem Police, a następnie pokonali UNI Opole, choć w drugim spotkaniu Łodzianki potrzebowały do rozstrzygnięcia tie-breaka. Ostatecznie jednak w wielkim finale zobaczymy ekipy z Rzeszowa i Łodzi.

Transmisja TV i stream online meczu KS Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź w środę 15 kwietnia od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

