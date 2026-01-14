Pierwszego seta grali ponad dwie godziny. Ten siatkarski mecz przejdzie do historii

Jak podaje Globo TV, sam pierwszy set tego starcia, wygrany przez gospodarzy 26:24, trwał ponad dwie godziny! Tak długa rywalizacja wynikała jednak nie tylko z zaciętej gry. Tuż przed meczem nad Mogi das Cruzes, dystryktem w Sao Paulo, przeszła ogromna burza, a naporu wody nie wytrzymał w pewnym momencie dach hali Ginasio do Centro Universitario Braz Cubas, który zaczął przeciekać.

Oficjele zastanawiali się nawet, czy nie przełożyć spotkania na inny termin, ale ostatecznie uznano, że po wyczyszczeniu parkietu gra będzie kontynuowana. Po kilkunastu minutach sytuacja się jednak powtórzyła, a zawodników znów czekała przymusowa przerwa.

Na szczęście dla graczy obu drużyn i zgromadzonych w hali kibiców nawałnica w końcu ustała i starcie można było dokończyć w normalnych warunkach. Mecz był jednak na tyle zacięty, że Mogi Volei wygrało dopiero po tie-breaku, kończąc wynikiem 3:2 (26:24, 22:25, 22:25, 25:18 i 15:12) dopiero po czterech godzinach i pięciu minutach! Pierwszy serwis był o 19.30, zaś decydujący punkt gospodarze zdobyli o 23.35.

Dla porównania, absolutnym rekordem w historii PlusLigi jest mecz fazy zasadniczej sezonu 2008/2009 między PGE Skrą Bełchatów i Indykpolem AZS Olsztyn. Spotkanie od początku trzymało w napięciu i skończyło się w pięciu setach. Trwało dokładnie 3 godziny i 57 minut.