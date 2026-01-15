Polska siatkarka gwiazdą w Brazylii! Ważą się losy kontraktu

Nowicka zdecydowała się na odważny ruch i grę w Brazylii, co nie jest oczywistym wyborem dla siatkarek z Europy. Tymczasem Polka robi furorę w Kraju Kawy i jest co chwila podziwiana przez tamtejsze media i ekspertów. Pod jej batutą Gerdau Minas spisuje się znakomicie, czego dowodem pozycja wicelidera w Superlidze z bilansem 11 zwycięstw i tylko dwóch porażek.

Brazylijskie media donoszą, że klub i siatkarka są bardzo blisko porozumienia w sprawie przedłużenia umowy na kolejny sezon. Wiele wskazuje na to, że przed 27-latką drugi rok gry na kontynencie południowoamerykańskim.

Gerdau/Minas to drugi zagraniczny klub Nowickiej. Karierę zaczynała w Szczyrku, później grała w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Grot Budowlanych Łódź. Następnie wyjechała do Niemiec, by bronić barw Allianz MTV Stuttgart. Od 2022 roku ponownie zasiliła szeregi BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Z zespołem zdobyła Puchar i Superpuchar Polski oraz brązowy medal Tauron Ligi.

Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2024 została siatkarką sezonu 2023/2024 Tauron Ligi.

