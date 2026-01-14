Siatkarki Chemika Police zagrają w ćwierćfinale! Pewna wygrana na wyjeździe

Siatkarki Chemika przeważały od początku premierowej partii (2:4), a później powiększały punktową różnicę (7:12, 11:19). Miały przewagę w ofensywie, a w końcówce kontrolowały sytuację, kończąc seta punktowym blokiem (19:25).

Ambitnie grające uczennice SMS udanie rozpoczęły drugiego seta (9:6). Policzanki wyrównały (14:14), ale gospodynie odbudowały przewagę (18:14). W końcówce górę wzięło jednak większe doświadczenie siatkarek Chemika. Julia Orzoł skutecznym atakiem dała wyrównanie (22:22), ona też wywalczyła piłkę setową (23:24). Gospodynie doprowadziły do rywalizacji na przewagi, którą na korzyść ekipy z Polic rozstrzygnął skuteczny atak Wiktorii Przybyło (24:26).

Trzecia odsłona toczyła się już pod kontrolą ekipy Chemika Police (5:10), która utrzymywała wyraźną przewagę (13:21) i zapewniła sobie spokojną końcówkę. W ostatniej akcji meczu zatrzymały blokiem atak gospodyń (16:25).

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu. Netland MKS Kalisz, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała oraz broniący trofeum DevelopRes Rzeszów już wywalczyły awans. Ostatniego uczestnika turnieju finałowego poznamy 21 stycznia. Wówczas zostanie rozegrany czwarty mecz ćwierćfinału, w którym PGE Budowlani Łódź zmierzą się z Lotto Chemikiem Police.

SMS PZPS Szczyrk – Lotto Chemik Police 0:3 (19:25, 24:26, 16:25)

SMS: Zofia Bąkowska, Dominika Mrożek, Michalina Sikora, Alicja Koprowska, Aleksandra Wika, Weronika Janusz – Nicole Gucwa (libero) oraz Jagna Grosicka, Eva Michelson, Maja Wysocka, Oliwia Jamrożek.

Chemik: Maja Koput, Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł – Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Matylda Grabowska, Anna Dorywalska.