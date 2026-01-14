Polska siatkarka wznowiła karierę! W ostatnich latach walczyła z kontuzją

Aleksandra Lipsk swą przygodę z siatkówką rozpoczęła w SMS PZPS Szczyrk i TPS AZS UMCS Lublin. Jej kolejne kluby to MKS Dąbrowa Górnicza (2017-19), Wisła Warszawa (2019-20), włoski Cbf Balducci Hr Macerata oraz Grupa Azoty Chemik Police (2021-22), w barwach którego wywalczyła mistrzostwo Polski.

W 2023 roku została przyjmującą Pałacu Bydgoszcz, ale nie grała z powodu kontuzji barku. Łącznie w Tauron Lidze rozegrała 55 meczów, w których zdobyła 294 punkty. Na początku września 2024 roku 26-letnia wówczas siatkarka poinformowała o zawieszeniu kariery z przyczyn zdrowotnych.

– Na ten moment przegrałam walkę z kontuzją. Od dwóch lat walczę z tym barkiem. Chodzę do najlepszych specjalistów, na pewno najlepszych fizjoterapeutów, ale nie jesteśmy w stanie wyleczyć tego barku. Uwierzcie mi, dla mnie jest to straszny cios. Dwa lata walczyłam o zdrowie, a tak naprawdę teraz mój bark jest w jeszcze gorszej kondycji, niż był – przyznała wówczas.

Po dłuższej przerwie siatkarka zdecydowała się na powrót na boisko. Zasiliła szeregi drużyny AZS WSG Bydgoszcz, która występuje w rozgrywkach trzeciej ligi.

"Z ogromną radością informujemy, że do naszej drużyny dołącza Aleksandra Lipska, która wraca powoli do pełni sił po trudnym okresie kontuzji barku! Ola to prawdziwa wojowniczka. Jej determinacja, walka o zdrowie i ogromna pasja do siatkówki są dla nas źródłem dumy i inspiracją dla całej drużyny!" - napisano w komunikacie klubu.