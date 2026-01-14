Wyjazdowe zwycięstwo siatkarzy Perugii. Kamil Semeniuk nadal w formie

W spotkaniu 15. kolejki ligi włoskiej siatkarzy siatkarze MA Acqua S.Bernardo Cuneo przegrali z Sir Susa Scai Perugia 0:3. Drużyna, w której występuje Kamil Semeniuk utrzymała pierwszą pozycję w tabeli.

Perugia, w której gra Kamil Semeniuk, jest liderem tabeli SuperLega.

Perugia była zdecydowanym faworytem meczu w Cuneo, ale rywale podeszli do tego starcia bez respektu dla lidera tabeli. Wszystkie sety były bardzo wyrównane, ale w kluczowych momentach lepsi byli goście.

 

Najwięcej punktów dla gospodarzy wywalczył Nathan Feral (20), a dla Perugii - Wassim Ben Tara (15). Kolejny dobry mecz rozegrał Kamil Semeniuk, który zdobył dla zwycięzców 13 punktów (12/26 = 46% skuteczności w ataku + 1 as; 57% pozytywnego przyjęcia). Najlepszym zawodnikiem spotkania został uznany rozgrywający Simone Giannelli.

 

Zadyszkę złapał niedawny lider - Itas Trentino, przegrywając drugi mecz z rzędu, tym razem 1:3 z Valsa Group Modena. Perugia ma 41 punktów i wyprzedza trzecią w tabeli ekipę z Trydentu już o pięć oczek. Drugie miejsce z dorobkiem 39 punktów zajmuje Rana Verona, która w tej kolejce ograła Sonepar Padova 3:0.

 

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia 0:3 (27:29, 23:25, 22:25)

