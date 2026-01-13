Problemy siatkarskiego wicemistrza kraju. Poważna kontuzja podstawowego środkowego
Fino Kaposvar, siatkarski wicemistrz Węgier, ma poważne problemy. Ze składu na kilka miesięcy wypadł podstawowy środkowy, Franco Medina.
26-letni Argentyńczyk nie pojawił się w składzie Fino już w dwóch ostatnich spotkaniach ubiegłego roku - ligowym starciu z Vegyesz RC Kazincbarcika i meczu z Conqueridor Walencja w Pucharze Challenge. Węgierski klub dopiero teraz poinformował jednak, co było przyczyną absencji.
"Przed meczem z Vegyesz RC Kazincbarcika Medina doznał kontuzji mięśnia piersiowego, która na dłużej wyklucza go z gry. Zawodnika czeka odpoczynek, a następnie rehabilitacja pod okiem klubowych fizjoterapeutów. Argentyńczyk pojawi się na boisku prawdopodobnie dopiero w marcu" - czytamy w komunikacie klubu.
Fino Kaposvar po 10 kolejkach TippmixPro Extraligi zajmuje - z 10 zwycięstwami po 3:0 na koncie - trzecie miejsce w ligowej tabeli. Prowadzi Vegyesz, który ma w dorobku 33 "oczka", ale rozegrał o trzy spotkania więcej.