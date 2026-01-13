Problemy siatkarskiego wicemistrza kraju. Poważna kontuzja podstawowego środkowego

Robert IwanekSiatkówka

Fino Kaposvar, siatkarski wicemistrz Węgier, ma poważne problemy. Ze składu na kilka miesięcy wypadł podstawowy środkowy, Franco Medina.

Zawodnicy drużyny siatkarskiej rozgrywają mecz przy siatce.
Fot. CEV.eu
Drużyna Fino Kaposvar (na zdj. z lewej) będzie musiała aż do marca radzić sobie bez podstawowego środkowego

26-letni Argentyńczyk nie pojawił się w składzie Fino już w dwóch ostatnich spotkaniach ubiegłego roku - ligowym starciu z Vegyesz RC Kazincbarcika i meczu z Conqueridor Walencja w Pucharze Challenge. Węgierski klub dopiero teraz poinformował jednak, co było przyczyną absencji.

 

"Przed meczem z Vegyesz RC Kazincbarcika Medina doznał kontuzji mięśnia piersiowego, która na dłużej wyklucza go z gry. Zawodnika czeka odpoczynek, a następnie rehabilitacja pod okiem klubowych fizjoterapeutów. Argentyńczyk pojawi się na boisku prawdopodobnie dopiero w marcu" - czytamy w komunikacie klubu.

 

Fino Kaposvar po 10 kolejkach TippmixPro Extraligi zajmuje - z 10 zwycięstwami po 3:0 na koncie - trzecie miejsce w ligowej tabeli. Prowadzi Vegyesz, który ma w dorobku 33 "oczka", ale rozegrał o trzy spotkania więcej.

